Thiesinfo en Deuil: la mère de notre confrère Abou Hanne rappelée à Dieu

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de la mère de notre confrère et journaliste à Thiesinfo, Abou Hanne, survenu ce vendredi 13 mars 2026 à l’Hôpital régional de Thiès.



En cette douloureuse circonstance, toute l’équipe de Thiesinfo s’incline devant la mémoire de la défunte et présente à notre frère Abou Hanne, à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble des parents et alliés, ses sincères condoléances.



Nous prions Allah, dans Son infinie miséricorde, de lui accorder Son pardon, de l’accueillir dans Son vaste Paradis et de lui réserver une place de choix parmi les élus. L’enterrement est prévu ce vendredi 13 mars 2026 à Madoky, après la prière de tisbar.



Prières et récitations de LiKhlas pour le repos de son âme.



Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un.

