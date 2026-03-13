Un individu arrêté à Corniche-Ouest de Dakar pour vente de viande impropre à la consommation



Un ressortissant étranger a été arrêté le 12 mars par les éléments du commissariat du Point‑E à Dakar avant d’être déféré au parquet pour vente de viande impropre à la consommation, mise en danger de la santé publique, vagabondage et séjour irrégulier au Sénégal.

D’après des informations rapportées par le journal L’Observateur, les faits se seraient déroulés aux environs de 14 heures sur la Corniche‑Ouest de Dakar. Un témoin présent dans un parking situé en face de l’Ambassade du Mali à Dakar aurait remarqué les allées et venues répétées du suspect, qui descendait régulièrement vers les rochers avec un sac.

Intrigué par ce comportement inhabituel, le témoin aurait décidé de le suivre discrètement. Arrivé sur les rochers, il aurait surpris l’individu en train d’égorger un chat à l’aide d’un tesson de bouteille, alors qu’un autre animal déjà tué se trouvait à proximité.

Le témoin aurait immédiatement alerté un policier présent dans les environs. Selon plusieurs témoignages recueillis, le suspect vendait régulièrement des brochettes de viande dans un bol aux alentours de la Corniche-Ouest.

Interpellé par les forces de l’ordre, il aurait été reconnu par un agent de police qui affirme lui avoir déjà acheté des brochettes dans le secteur.

Lors de son audition, l’individu a reconnu les faits tout en affirmant que la viande était destinée à sa consommation personnelle. Les enquêteurs n’ont pas retenu cette version des faits. À l’issue de la procédure, il a été présenté au parquet pour les suites judiciaires.