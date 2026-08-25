Les faits se sont produits dans un contexte particulièrement préoccupant pour les proches de la victime. Alerté d’une tentative de suicide aux environs de 22 h 30, le poste de police de Yeumbeul-Sud, placé sous le commandement du capitaine Sow, a immédiatement mobilisé une équipe pour se rendre au domicile concerné.





Une alerte qui déclenche l’intervention de la police

Dès qu’ils ont été informés de la situation, les policiers se sont rendus au quartier Mbed Dame Diop afin de vérifier les circonstances de l’alerte et surtout de porter assistance au jeune homme.





Sur place, les limiers ont découvert I. D. allongé au sol dans sa chambre. Le menuisier, âgé de 34 ans, respirait normalement au moment de l’intervention, mais son état ne lui permettait pas de communiquer avec les personnes présentes.





Face à la gravité de la situation, les policiers ont procédé aux premières constatations avant de solliciter les secours. Une attention particulière a également été accordée à l’environnement immédiat de la victime afin de rechercher d’éventuels indices permettant de comprendre ce qui venait de se passer.





Un flacon de produit insecticide retrouvé dans la chambre

Au cours des constatations effectuées dans la chambre, les enquêteurs ont découvert un flacon contenant un produit insecticide.





Selon les premiers éléments recueillis, le produit aurait été ingéré par le menuisier. Sa présence dans la chambre constitue ainsi un élément important pour l’enquête, même si les circonstances exactes et la quantité éventuellement consommée doivent encore être établies.





La découverte de ce produit a renforcé les soupçons des enquêteurs concernant un geste volontaire. Toutefois, les investigations devront permettre de déterminer avec précision la nature des faits et les circonstances dans lesquelles le produit a été consommé.





Sa mère raconte les minutes précédant la découverte

Entendue par les enquêteurs, la mère de la victime, K. Ba, a apporté plusieurs informations sur les moments qui ont précédé l’intervention des secours.





Selon son témoignage, son fils était rentré normalement du travail. Rien, dans son comportement immédiat, ne semblait laisser présager qu’un événement grave allait se produire.





Après son retour, le menuisier se serait retiré dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, sa mère aurait constaté qu’il se trouvait dans un état anormal.





En découvrant son fils inconscient, elle aurait immédiatement donné l’alerte et sollicité l’aide des voisins. Cette réaction rapide a permis de mobiliser les secours et les forces de l’ordre.





Des difficultés financières évoquées par la famille

Au cours de son audition, la mère de I. D. a également évoqué les difficultés auxquelles la famille serait confrontée.





D’après son témoignage, le menuisier se plaignait régulièrement de la précarité dans laquelle vivait le foyer. Les difficultés financières auraient constitué une source de préoccupations récurrentes pour le trentenaire.





Son activité professionnelle de menuisier ne lui aurait pas toujours permis de faire face aux charges et aux besoins de la famille. Ces difficultés auraient progressivement pesé sur son moral, selon les informations recueillies auprès de ses proches.





Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si ces problèmes sociaux et économiques ont effectivement joué un rôle dans le geste posé par le menuisier ou si d’autres facteurs doivent être pris en compte.





Les sapeurs-pompiers interviennent

Après leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont pris en charge le trentenaire.





La victime, qui respirait encore normalement au moment où les policiers l’ont découverte, a été évacuée vers une structure sanitaire afin de recevoir une prise en charge médicale.





Son état de santé devra notamment permettre aux enquêteurs et aux proches de mieux comprendre les conséquences de l’ingestion présumée du produit. Les circonstances médicales précises restent toutefois du ressort des professionnels de santé.





Le procureur informé

Compte tenu de la nature des faits, le procureur Saliou Dicko a été informé de la situation.





Une enquête a été ouverte par les services de police afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Les investigations devront notamment établir la chronologie exacte des événements, déterminer comment le produit insecticide a été ingéré et recueillir les témoignages des personnes présentes au moment des faits.





Les enquêteurs pourront également s'intéresser aux éventuelles difficultés personnelles, familiales ou financières rencontrées par la victime afin de comprendre ce qui aurait pu conduire à un tel geste.





Une affaire qui soulève la question de la précarité

Au-delà de l’intervention policière et médicale, cette affaire met une nouvelle fois en lumière le poids que peuvent représenter les difficultés économiques sur certaines familles.





À Yeumbeul-Sud, les proches du menuisier restent sous le choc après cette scène survenue dans la nuit. Selon les éléments recueillis auprès de sa mère, les problèmes financiers étaient devenus une préoccupation régulière pour le jeune homme.





Pour l’heure, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Aucune conclusion définitive ne peut être tirée avant la fin des vérifications et des éventuelles auditions complémentaires.



Le dossier reste donc entre les mains des services compétents, qui devront établir avec précision les circonstances de cette tentative et déterminer les raisons exactes ayant conduit le menuisier à se retrouver dans cet état.

