Malheureusement, le jeune garçon n’a pas survécu à la noyade. Sa disparition brutale a suscité une vive émotion au sein de la population de Golgaindé, particulièrement touchée par la perte du fils du chef de village.





Les circonstances exactes de l’accident restent encore à éclaircir. Le drame rappelle également les risques auxquels peuvent être exposés les enfants et les adolescents qui fréquentent les zones de pâturage, notamment à proximité des bassins et autres points d’eau.





À Golgaindé, la communauté est désormais plongée dans la douleur après cette disparition tragique qui endeuille une famille et tout un village.





Le drame s’est produit ce jeudi, aux environs de 16 heures. Selon les informations rapportées, l’adolescent était parti faire paître les bêtes dans la journée. C’est au cours de cette activité qu’il s’est retrouvé dans un bassin d’eau, dans des circonstances qui restent à déterminer.





Malheureusement, le jeune garçon n’a pas survécu à la noyade. Sa disparition brutale a suscité une vive émotion au sein de la population de Golgaindé, particulièrement touchée par la perte du fils du chef de village.





Les circonstances exactes de l’accident restent encore à éclaircir. Le drame rappelle également les risques auxquels peuvent être exposés les enfants et les adolescents qui fréquentent les zones de pâturage, notamment à proximité des bassins et autres points d’eau.



À Golgaindé, la communauté est désormais plongée dans la douleur après cette disparition tragique qui endeuille une famille et tout un village.

