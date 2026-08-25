Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo se rendra à l’Assemblée nationale le mardi 1er septembre 2026 pour y prononcer sa Déclaration de politique générale (DPG), selon les services de communication de la Primature.

Nommé le 25 mai 2026 par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, il a succédé à Ousmane Sonko, désormais président de l’Assemblée nationale.

Âgé de 60 ans et économiste de formation, Ahmadou Al Aminou Lo fait partie du gouvernement depuis avril 2024. Il a d’abord occupé les fonctions de ministre, secrétaire général du Gouvernement, avant de devenir ministre d’État chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».

La Déclaration de politique générale constitue un exercice républicain prévu par les articles 55 et 109 de la Constitution. Elle permet au chef du gouvernement de présenter aux députés les grandes orientations de son action et sa feuille de route.