La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a dressé un premier bilan de son dispositif de secours déployé à Tivaouane à l’occasion du Gamou 2026.

Depuis le début des opérations, le 22 août, 102 interventions ont été effectuées pour un total de 195 victimes, selon le point de situation arrêté au mardi 25 août à 8 heures.

Les accidents de la circulation représentent une part importante de ces interventions. Les secours ont pris en charge 33 accidents ayant fait 106 victimes. Parmi celles-ci, 104 ont été assistées, tandis que deux personnes ont perdu la vie. Les deux décès concernaient des accidents impliquant des cyclomoteurs.

Face à cette situation, la BNSP invite les usagers à respecter les règles du Code de la route. Les conducteurs de motos sont particulièrement appelés à porter leur casque et à redoubler de prudence sur les axes très fréquentés. Une assistance également dans d’autres domaines Les opérations menées à Tivaouane ne se sont pas limitées aux secours routiers. Les sapeurs-pompiers ont également distribué 323 mètres cubes d’eau aux populations et aux pèlerins depuis le début du dispositif.

Sur le plan sanitaire, l’équipe médicale mobilisée dans le cadre du Gamou a gratuitement pris en charge 121 patients.

La BNSP est également intervenue dans la lutte contre les inondations, dans un contexte marqué par les fortes pluies et les risques liés à l’hivernage.

Le dispositif de sécurisation doit rester en place jusqu’au 27 août. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers recommande aux fidèles encore présents à Tivaouane de limiter leurs déplacements dans les secteurs très fréquentés et de rester vigilants face aux risques liés aux mouvements de foule.

Le bilan provisoire fait ainsi état d’interventions dans plusieurs domaines, notamment les accidents de la circulation, les soins médicaux, la distribution d’eau et la lutte contre les inondations.