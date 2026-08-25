L’intervention des policiers fait suite à plusieurs plaintes faisant état de faits préoccupants dans l’enceinte du cimetière, notamment des dégradations, des vols et des actes de violence. Face à ces signalements, les forces de l’ordre ont renforcé leur surveillance des lieux.





Dans la nuit du 24 août, aux alentours de 23 heures, les policiers de la Médina ont effectué une descente au cimetière. Ils y ont découvert et interpellé huit personnes qui s’y trouvaient à une heure où l’accès au site était particulièrement inhabituel.





Selon les informations rapportées par la presse, le groupe était composé de cinq Sénégalais, d’un ressortissant nigérien et de deux Guinéens.





Conduits au commissariat pour être entendus, les huit individus ont tenté de justifier leur présence sur les lieux en expliquant qu’ils étaient venus y passer la nuit. Cette version n’aurait toutefois pas convaincu les enquêteurs, compte tenu du contexte et des plaintes déjà enregistrées concernant des incidents dans le cimetière.





À l’issue de leur audition, les suspects ont été maintenus à la disposition de la justice. Ils ont finalement été déférés au parquet ce jeudi pour des faits présumés de profanation de sépultures.





L’enquête devra notamment permettre de déterminer les raisons exactes de leur présence dans le cimetière à une heure aussi tardive et de vérifier leur éventuelle implication dans les dégradations, vols ou autres incidents signalés dans les lieux.



Les huit mis en cause bénéficient naturellement de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision de justice.

