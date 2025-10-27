Yeumbeul-Nord : une plaisanterie vire au drame, un maçon tué à coups de sabre





Ce qui devait être une simple blague entre voisins s’est transformé en drame sanglant dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre 2025, plongeant le quartier Hal Poular de Yeumbeul-Nord dans la consternation.



Un maçon âgé de 32 ans a perdu la vie après avoir été attaqué à coups de sabre par un homme de 41 ans, qui s’est ensuite livré de lui-même à la police.



Une visite amicale qui tourne au cauchemar

Selon des témoins, la victime, connue pour son tempérament jovial et ses plaisanteries fréquentes, s’est rendue chez un couple du quartier, pensant amuser son ami. En plaisantant avec l’épouse, il aurait lancé une remarque jugée offensante par le mari, déclenchant une vive altercation.



Les deux hommes se sont affrontés verbalement, puis physiquement, avant d’être séparés par des voisins.



Une vengeance fatale

Pensant l’incident terminé, l’époux s’est retiré chez lui, mais, toujours sous le coup de la colère, il serait revenu muni d’un sabre dissimulé sous ses vêtements. En recroisant son voisin sur le chemin, il l’a frappé à plusieurs reprises, provoquant des blessures mortelles.



La victime s’est effondrée sur la voie publique avant d’être évacuée par les sapeurs-pompiers vers l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, où elle a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.



Le meurtrier se rend à la police

Peu après les faits, l’auteur présumé, pris de remords, s’est présenté au commissariat de Wakhinane-Nimzatt pour confesser son acte. Il a été placé en garde à vue puis transféré au commissariat de Yeumbeul-Nord, territorialement compétent.



Un quartier sous le choc

Les habitants de Hal Poular restent profondément marqués par cette tragédie. Certains décrivent la victime comme un homme enjoué et sans histoires, tandis que d’autres reconnaissent que ses plaisanteries pouvaient parfois être mal perçues.



Une enquête ouverte

Le parquet de Yeumbeul-Nord a ouvert une enquête pour meurtre. L’auteur des faits, ayant reconnu son implication, risque de lourdes poursuites pénales.



