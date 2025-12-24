Menu
L'Actualité au Sénégal

Découverte d’un homme sans vie dans une habitation à Mboro


Rédigé le Mercredi 24 Décembre 2025 à 07:22


Un homme d’une soixantaine d’années a été retrouvé sans vie mardi matin dans le quartier Ngaye Ngaye, à Mboro. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du décès.


Un homme âgé d’environ soixante ans a été retrouvé sans vie mardi dans le quartier Ngaye Ngaye, situé dans la commune de Mboro, dans le département de Tivaouane, selon une source sécuritaire citée par l’APS.

La découverte a été faite aux alentours de 10 heures par ses colocataires, qui ont trouvé le corps inerte dans sa chambre, allongé sur son lit.

La victime, commerçant de profession, était originaire de Birkelane, dans la région de Kaffrine, et résidait à Ngaye Ngaye où elle partageait son logement avec d’autres personnes.

Informée de la situation, la brigade de gendarmerie de Mboro s’est rendue sur place après l’alerte donnée par le délégué du quartier, afin de procéder aux premières constatations.

Par la suite, les sapeurs-pompiers de Tivaouane ont assuré l’évacuation de la dépouille vers la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

Une enquête a été ouverte pour permettre de déterminer les causes exactes du décès.




