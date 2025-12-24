CAN 2025 : Pape Thiaw satisfait de l’entame réussie du Sénégal face au Botswana





Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc en s’imposant nettement face au Botswana (3-0), lors de la première journée du groupe D. Une victoire qui a pleinement satisfait le sélectionneur national, Pape Thiaw.



En conférence de presse après la rencontre, le technicien sénégalais a mis en avant l’attitude de ses joueurs, soulignant leur application et le respect des consignes. Pour lui, ce succès inaugural était essentiel afin d’aborder la compétition dans les meilleures conditions. Il a également tenu à saluer l’engagement et la volonté affichés par l’ensemble de l’équipe.



Pape Thiaw a reconnu que le match n’avait pas été simple face à une formation botswanaise bien organisée sur le plan défensif. Selon lui, ses joueurs ont dû faire preuve de patience face à un bloc compact qui a longtemps résisté. Il a toutefois estimé que le score aurait pu être plus lourd, tout en rendant hommage au gardien adverse, auteur de plusieurs interventions décisives.



Le sélectionneur est aussi revenu sur la capacité de son équipe à s’adapter tactiquement. Il a expliqué que plusieurs systèmes de jeu avaient été préparés en amont afin de répondre aux différentes situations rencontrées, soulignant la bonne gestion des phases défensives face à un adversaire capable de se projeter rapidement vers l’avant. À ce niveau de la compétition, a-t-il rappelé, aucun match n’est gagné d’avance.



Déjà tourné vers la prochaine rencontre prévue samedi contre la République démocratique du Congo, également victorieuse lors de son premier match, Pape Thiaw s’attend à une opposition différente. Il a indiqué que cette rencontre serait préparée avec sérieux, en gardant une approche progressive, match après match. Le Sénégal disposera de quelques jours pour corriger les imperfections observées et tenter de monter en puissance pour la suite du tournoi.



Sur le plan individuel, le sélectionneur a tenu à mettre en avant plusieurs joueurs. Il a jugé la prestation de Sadio Mané satisfaisante malgré l’absence de but, rappelant son importance dans l’animation offensive. Nicolas Jackson, auteur de deux réalisations, a été particulièrement félicité pour son efficacité, des buts qui pourraient renforcer sa confiance pour la suite de la compétition. Pape Thiaw a également salué l’impact de Cheikh Sabaly, soulignant l’état d’esprit collectif et la profondeur de son groupe, où chaque joueur est prêt à répondre présent lorsque l’occasion se présente.

