Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

CAN 2025 : Pape Thiaw satisfait de l’entame réussie du Sénégal face au Botswana


Rédigé le Mercredi 24 Décembre 2025 à 07:19 | Lu 50 fois Rédigé par


Vainqueur du Botswana (3-0) pour son entrée en lice à la CAN 2025, le Sénégal a affiché sérieux et discipline, selon son sélectionneur Pape Thiaw, déjà tourné vers le prochain match.


CAN 2025 : Pape Thiaw satisfait de l’entame réussie du Sénégal face au Botswana

 

Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc en s’imposant nettement face au Botswana (3-0), lors de la première journée du groupe D. Une victoire qui a pleinement satisfait le sélectionneur national, Pape Thiaw.

En conférence de presse après la rencontre, le technicien sénégalais a mis en avant l’attitude de ses joueurs, soulignant leur application et le respect des consignes. Pour lui, ce succès inaugural était essentiel afin d’aborder la compétition dans les meilleures conditions. Il a également tenu à saluer l’engagement et la volonté affichés par l’ensemble de l’équipe.

Pape Thiaw a reconnu que le match n’avait pas été simple face à une formation botswanaise bien organisée sur le plan défensif. Selon lui, ses joueurs ont dû faire preuve de patience face à un bloc compact qui a longtemps résisté. Il a toutefois estimé que le score aurait pu être plus lourd, tout en rendant hommage au gardien adverse, auteur de plusieurs interventions décisives.

Le sélectionneur est aussi revenu sur la capacité de son équipe à s’adapter tactiquement. Il a expliqué que plusieurs systèmes de jeu avaient été préparés en amont afin de répondre aux différentes situations rencontrées, soulignant la bonne gestion des phases défensives face à un adversaire capable de se projeter rapidement vers l’avant. À ce niveau de la compétition, a-t-il rappelé, aucun match n’est gagné d’avance.

Déjà tourné vers la prochaine rencontre prévue samedi contre la République démocratique du Congo, également victorieuse lors de son premier match, Pape Thiaw s’attend à une opposition différente. Il a indiqué que cette rencontre serait préparée avec sérieux, en gardant une approche progressive, match après match. Le Sénégal disposera de quelques jours pour corriger les imperfections observées et tenter de monter en puissance pour la suite du tournoi.

Sur le plan individuel, le sélectionneur a tenu à mettre en avant plusieurs joueurs. Il a jugé la prestation de Sadio Mané satisfaisante malgré l’absence de but, rappelant son importance dans l’animation offensive. Nicolas Jackson, auteur de deux réalisations, a été particulièrement félicité pour son efficacité, des buts qui pourraient renforcer sa confiance pour la suite de la compétition. Pape Thiaw a également salué l’impact de Cheikh Sabaly, soulignant l’état d’esprit collectif et la profondeur de son groupe, où chaque joueur est prêt à répondre présent lorsque l’occasion se présente.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique
La ville de Thiès a abrité, ce 23 décembre, les Assises nationales des Daara, une rencontre d’envergure consacrée à la réforme et à la valorisation de l’enseignement coranique au Sénégal. L’événement...

Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall
L’école élémentaire Cheikh Ibra Fall de Thiès a organisé ce mardi la deuxième édition du forum communautaire MOHEBS (Modèle Harmonisé d’Enseignement Bilingue au Sénégal), qui concerne tous les...

Actualités

Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière

- 24/12/2025 - 0 Commentaire
Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière
Une opération menée par la Brigade territoriale de Popenguine a permis l’interpellation de 123 personnes à bord d’une pirogue en partance pour l’Europe, dans le cadre de la lutte contre l’émigration...

Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés

- 24/12/2025 - 0 Commentaire
Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés
C’est une triste nouvelle qui vient de frapper le monde culturel sénégalais et particulièrement la ville de Thiès. Nous venons d'apprendre ce 24 décembre 2025 le décès de Dialy Bou Niul à la suite...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags