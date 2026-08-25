Une affaire de chantage présumé à la sextape impliquant WhatsApp attire particulièrement l'attention.





Selon les informations rapportées, un homme aurait utilisé un faux numéro pour reprendre contact avec son ancienne compagne.





Son objectif présumé aurait été de tenter de la convaincre de revenir auprès de lui.





Mais la situation aurait évolué vers des pressions liées à des contenus intimes.





Ce genre d'affaire montre les dangers auxquels peuvent être exposées les personnes ayant partagé des photos ou vidéos privées dans le cadre d'une relation.





Lorsqu'une relation prend fin, certains contenus peuvent malheureusement être utilisés comme moyen de pression ou de menace.





Le recours à un faux numéro ajoute une difficulté supplémentaire : il faut déterminer l'identité réelle de la personne qui se trouve derrière le compte ou le numéro utilisé.





Les enquêteurs peuvent notamment exploiter les échanges WhatsApp, les captures d'écran, les numéros de téléphone, les fichiers envoyés et les autres traces numériques pour tenter d'identifier l'auteur présumé.





Dans une affaire de ce type, il est également important pour la victime présumée de conserver les preuves des menaces et de ne pas supprimer les conversations avant leur éventuelle exploitation par les enquêteurs.





Le dossier rappelle surtout que les réseaux sociaux ne doivent pas être considérés comme un espace sans conséquences juridiques.





Les menaces, le chantage et la diffusion non consentie de contenus privés peuvent exposer leurs auteurs à des poursuites.



Cette nouvelle affaire vient donc s'ajouter à la longue liste des dossiers liés aux dérives numériques et aux conflits entre anciens partenaires.

