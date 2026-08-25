À Thiénaba, un accueil marqué par un message à Diomaye

À Thiénaba, le ministre Ousmane Diagne a été reçu par Serigne Assane Seck, dans une ambiance empreinte de respect et de cordialité.





Au cours de cette rencontre, le guide religieux a tenu un discours particulièrement favorable à l’endroit du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Serigne Assane Seck a salué le chef de l’État et livré un message qui a retenu l’attention lors de la visite ministérielle.





Cette audience a également été l’occasion de mettre en avant l’importance du dialogue entre les autorités publiques et les foyers religieux, particulièrement lors des grands rendez-vous religieux qui rassemblent plusieurs milliers de fidèles.





Étape à Keur Mame El Hadji Ndiéguène

Après Thiénaba, la tournée du ministre s’est poursuivie à Keur Mame El Hadji Ndiéguène, à Thiès.





Ousmane Diagne y a rencontré les responsables religieux à l’occasion du Gamou. Les échanges ont notamment porté sur la situation des fidèles et sur le déroulement de cette journée de rassemblement religieux.





Cette présence du ministre sur le terrain intervient alors que les différents services mobilisés pour le Gamou sont fortement sollicités, notamment dans les domaines de la sécurité, de la circulation, de la santé et de l’accueil des pèlerins.





Ousmane Diagne à Médina Fall

La troisième étape de la tournée a conduit le ministre à Médina Fall, à Thiès. Là aussi, Ousmane Diagne a rencontré les responsables religieux et échangé avec eux en cette journée de Gamou.





Cette visite dans plusieurs foyers religieux de la région traduit une démarche de proximité avec les familles religieuses et les populations. Elle permet également au représentant de l’État de recueillir les préoccupations exprimées sur le terrain au moment où les fidèles sont nombreux à converger vers les différents lieux de rassemblement.





Une tournée au cœur du Gamou 2026

De Thiénaba à Keur Mame El Hadji Ndiéguène, en passant par Médina Fall, le ministre Ousmane Diagne a ainsi consacré une partie de cette journée du mardi 25 août à la rencontre des responsables religieux.





Cette tournée donne une dimension particulière à la présence des autorités auprès des foyers religieux en ce jour de Gamou. Elle intervient surtout dans un contexte de forte mobilisation populaire et de grande activité dans les différents sites religieux.





À Thiénaba, le message de Serigne Assane Seck en faveur du président Bassirou Diomaye Faye constitue l’un des temps forts de cette visite. À Thiès, les étapes de Keur Mame El Hadji Ndiéguène et de Médina Fall ont permis de poursuivre le dialogue avec les responsables religieux.



Une tournée qui illustre ainsi la volonté des autorités de maintenir le contact avec les foyers religieux et de partager avec eux ce moment majeur du calendrier religieux sénégalais.

