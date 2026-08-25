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Après un coup à l’épaule, il sectionne le pouce de son demi-frère


Rédigé le Mercredi 26 Août 2026 à 14:43 | Lu 83 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Meïssa Ndoye a été condamné à 15 jours de prison ferme, auxquels s'ajoute une amende de 50 000 francs CFA, après avoir blessé son demi-frère avec un couteau.


Après un coup à l’épaule, il sectionne le pouce de son demi-frère

À l'origine de l'affaire, un geste qui, selon les informations rapportées, aurait pu sembler anodin : Meïssa Ndoye aurait été simplement cogné à l'épaule par son demi-frère.
 

Mais la réaction aurait été extrêmement violente.
 

Le prévenu aurait pris un couteau et porté un coup à son demi-frère, provoquant la section du pouce droit.
 

Une altercation familiale s'est donc transformée en affaire judiciaire.
 

La victime a dû recevoir des soins à la suite de cette blessure et l'affaire a été portée devant la justice.
 

Le tribunal a finalement condamné Meïssa Ndoye à 15 jours de prison ferme et à une amende de 50 000 FCFA.
 

Cette affaire montre une nouvelle fois les conséquences que peuvent avoir les violences commises à la suite de simples disputes.
 

Un différend entre membres d'une même famille peut rapidement prendre une tournure dramatique lorsque l'un des protagonistes utilise une arme blanche.
 
La justice rappelle ainsi, à travers cette condamnation, que les violences physiques peuvent entraîner des poursuites même lorsqu'elles surviennent dans un cadre familial.



Lat Soukabé Fall

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