À l'origine de l'affaire, un geste qui, selon les informations rapportées, aurait pu sembler anodin : Meïssa Ndoye aurait été simplement cogné à l'épaule par son demi-frère.





Mais la réaction aurait été extrêmement violente.





Le prévenu aurait pris un couteau et porté un coup à son demi-frère, provoquant la section du pouce droit.





Une altercation familiale s'est donc transformée en affaire judiciaire.





La victime a dû recevoir des soins à la suite de cette blessure et l'affaire a été portée devant la justice.





Le tribunal a finalement condamné Meïssa Ndoye à 15 jours de prison ferme et à une amende de 50 000 FCFA.





Cette affaire montre une nouvelle fois les conséquences que peuvent avoir les violences commises à la suite de simples disputes.





Un différend entre membres d'une même famille peut rapidement prendre une tournure dramatique lorsque l'un des protagonistes utilise une arme blanche.



La justice rappelle ainsi, à travers cette condamnation, que les violences physiques peuvent entraîner des poursuites même lorsqu'elles surviennent dans un cadre familial.

