Ces arrestations sont intervenues dans le cadre des opérations de sécurisation menées dans la ville et ses environs. La présence massive de pèlerins entraîne une augmentation importante de la population à Tivaouane et nécessite donc un renforcement du dispositif sécuritaire.





Les policiers ont multiplié les patrouilles, contrôles et opérations ciblées afin de prévenir les actes délictueux et de garantir la sécurité des personnes et des biens.





Les 167 interpellations concernent différents délits. Les opérations ont notamment permis de cibler des personnes soupçonnées de profiter de l'affluence exceptionnelle du Gamou pour commettre des infractions.





Le dispositif de sécurité ne se limite pas aux principaux lieux de rassemblement. Les forces de l'ordre sont également présentes sur les axes routiers, dans les quartiers et aux abords des zones fortement fréquentées.





Cette mobilisation vise à éviter que les déplacements massifs de fidèles ne créent des opportunités pour les voleurs, agresseurs ou autres individus recherchés.



La Police maintient donc une surveillance renforcée durant toute la période du Gamou. Les contrôles doivent se poursuivre afin de prévenir d'autres incidents et de permettre aux fidèles de participer aux différentes activités religieuses dans les meilleures conditions de sécurité.

