Cette opération intervient pendant une période de très forte demande. Avec l'arrivée massive de pèlerins, la consommation de pain augmente considérablement à Tivaouane et dans les localités environnantes.





Cette situation peut malheureusement favoriser certaines pratiques commerciales irrégulières.





Les services de contrôle ont donc renforcé leur présence sur le terrain afin de vérifier les prix pratiqués par les différents acteurs.





La saisie des 2 251 baguettes montre que les autorités veulent faire respecter les règles pendant le Gamou.





Le pain étant un produit de consommation courante, toute augmentation injustifiée peut avoir des conséquences importantes sur les dépenses quotidiennes des ménages et des pèlerins.





Les six boulangers sanctionnés devront répondre des manquements constatés par les services de contrôle.





Cette opération constitue également un message adressé à l'ensemble des acteurs du secteur : l'affluence liée au Gamou ne doit pas servir de prétexte à une hausse abusive des prix.



Les contrôles devraient se poursuivre durant toute la période de forte affluence.

