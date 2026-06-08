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Warang : le témoignage d’un couple étranger éclaire l’enquête sur le décès d’une fillette


Rédigé le Lundi 8 Juin 2026 à 22:38 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’enquête sur le décès d’une fillette de 13 ans à Warang continue de livrer de nouveaux éléments. Les investigations menées par les enquêteurs ont pris une nouvelle direction après le témoignage d’un couple étranger ayant affirmé avoir aperçu la victime en compagnie du principal suspect peu avant sa disparition.


Warang : le témoignage d’un couple étranger éclaire l’enquête sur le décès d’une fillette

Selon les informations recueillies par les enquêteurs, le couple aurait fourni des détails importants concernant les déplacements de la jeune fille. Ces déclarations ont permis aux enquêteurs de reconstituer une partie du parcours de la victime avant la découverte de son corps dans un bâtiment inachevé.
 

Les enquêteurs ont procédé à plusieurs auditions afin de confronter les différentes versions des faits. Les résultats des examens médico-légaux ont également joué un rôle déterminant dans l’évolution du dossier.
 

Cette affaire continue de susciter une vive émotion dans la commune de Warang où la population suit attentivement le déroulement de l’enquête. Les proches de la victime réclament que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame.
 

Le dossier reste entre les mains de la justice qui poursuit les investigations afin d’établir toutes les responsabilités éventuelles.



Lat Soukabé Fall

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