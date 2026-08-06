Le parcours judiciaire de Mamadou Sané, alias Fily Sané, connaît un nouvel épisode particulièrement lourd. Ancienne figure du banditisme des années 1990 et proche du célèbre Ino, il vient d’être condamné une deuxième fois aux travaux forcés à perpétuité par la Chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye, rapporte L’Observateur.





Cette nouvelle condamnation intervient après une première peine qui lui avait valu de passer 22 années en détention. Libéré en août 2021, Fily Sané n’aura finalement passé que quelques mois hors de prison avant de se retrouver à nouveau impliqué dans une affaire criminelle.





Une nouvelle bande après sa libération

D’après les éléments présentés au cours du procès, l’ancien détenu aurait rapidement constitué une nouvelle équipe spécialisée dans les attaques à main armée.





Le dossier concerne notamment plusieurs opérations qui auraient été commises les 5 avril, 3 août et 23 août 2022. Fily Sané a été jugé avec plusieurs coaccusés pour des faits d’association de malfaiteurs et de tentative de vol en réunion, commise de nuit, avec effraction, usage d’armes et moyens de locomotion.





L’enquête a également mis en évidence une organisation structurée. Les membres du groupe auraient recours à des informateurs pour identifier leurs cibles et utiliseraient des noms de code afin de communiquer entre eux.





Plus de 110 millions de francs CFA emportés

Selon les informations rapportées par L’Observateur, les différentes opérations attribuées au groupe auraient permis de s’emparer de plus de 110 millions de francs CFA.





Parmi les principaux butins évoqués figure une somme de 66 millions de francs CFA emportée lors d'une opération à Mbao-Villeneuve.





Le gang aurait également attaqué un restaurateur malien à Sicap-Mbao, repartant avec environ 25 millions de francs CFA. D'autres opérations auraient permis aux malfaiteurs d'accumuler plusieurs millions supplémentaires.





Une arrestation après une attaque mouvementée

La cavale de Fily Sané prendra finalement fin après une attaque au domicile d’un commerçant présenté comme trésorier du Foirail.





Au cours de cette opération, les malfaiteurs auraient été surpris. Le neveu de la victime aurait été touché par balle au bras. Pour empêcher les riverains d'intervenir, les assaillants auraient tiré plusieurs coups de feu avant de prendre la fuite.





Mais leur plan va rapidement tourner court.





Dans leur tentative de retraite, un habitant aurait lancé une brique en direction des fugitifs. Le projectile aurait atteint Fily Sané à la tête, le faisant lourdement chuter.





Pensant leur chef mort, ses complices auraient abandonné les lieux et pris la fuite.





Blessé, Fily Sané sera finalement arrêté. Son interpellation permettra ensuite aux enquêteurs de remonter jusqu'aux autres membres présumés du groupe.





Une deuxième condamnation à perpétuité

Au terme du procès, la Chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye a retenu la culpabilité de Fily Sané et de plusieurs de ses coaccusés.





L’ancien compagnon d’Ino écope ainsi une nouvelle fois des travaux forcés à perpétuité, après avoir déjà passé 22 ans en prison.



Une trajectoire judiciaire exceptionnelle, marquée par une première longue détention, une libération en 2021 et, seulement quelques mois plus tard, une nouvelle implication dans une série de braquages qui aurait rapporté plus de 110 millions de francs CFA.

