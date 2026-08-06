Selon les informations rapportées par Seneweb, l’homme serait visé par plusieurs chefs d’accusation présumés, notamment l’escroquerie, l’obtention indue de biens par voie électronique, l’usurpation d’identité, le charlatanisme et le blanchiment de capitaux. Le montant évoqué dans cette affaire s’élève précisément à 4 657 800 FCFA.





L’affaire a été signalée aux enquêteurs le 3 août 2026. Le plaignant, présenté comme M. A. Diallo, un ressortissant guinéen vivant en Gambie, aurait saisi la SR de Kaolack avec des relevés de transferts financiers à l’appui de sa plainte.





Une promesse d'aide pour rejoindre l'Espagne

D’après son témoignage, le plaignant aurait recherché un marabout susceptible d’aider son fils à rejoindre l’Espagne. Ses recherches l’auraient conduit vers un compte Facebook portant le nom de « Cheikh Guèye Borom Sett Gui ».





Après avoir pris contact avec le titulaire du compte, il aurait été invité à transmettre une photographie de sa main droite et à effectuer plusieurs transferts d’argent en échange de prières et de prestations occultes présumées.





Une potion lui aurait également été remise. Selon la plainte, son utilisation aurait ensuite entraîné chez la victime un changement de comportement jugé inquiétant par ses proches.





Alertés, ses enfants auraient consulté ses échanges téléphoniques et découvert les communications avec leurs interlocuteurs. La famille aurait alors sollicité l’ambassade du Sénégal en Gambie, qui aurait transmis le dossier aux autorités sénégalaises.



L'enquête mène les gendarmes à Médina Baye

Les investigations menées par la Section de recherches, notamment grâce à l’exploitation de données téléphoniques et à des renseignements recueillis sur le terrain, auraient permis de localiser certains suspects à Médina Baye.





Les gendarmes ont ainsi interpellé C. A. T. Cissé, connu sous le pseudonyme « Alkaly ».





Une perquisition effectuée dans sa chambre aurait permis de saisir un téléphone présenté comme ayant servi dans les échanges avec la victime ainsi que plusieurs cartes SIM.





Informé de ses droits, le suspect aurait contesté toute implication personnelle dans l’escroquerie. Il aurait toutefois mis en cause deux autres personnes, identifiées comme A. Boye et I. Diakhaté.





Les enquêteurs se seraient ensuite rendus au domicile d’A. Boye, qui était absent. Du matériel aurait néanmoins été découvert sur place, dont une importante quantité de cartes SIM.





Une soixantaine de cartes SIM saisies

Selon les éléments de l’enquête, environ 60 cartes SIM auraient été retrouvées au domicile d’A. Boye, actuellement recherché par les gendarmes.





L’exploitation des données téléphoniques aurait également permis aux enquêteurs de constater l’utilisation de plusieurs numéros par les suspects. Un compte Wave enregistré au nom de F. Thiam aurait notamment été utilisé dans les échanges avec la victime.





Les enquêteurs soupçonnent également les mis en cause d’avoir changé régulièrement de numéro de téléphone après la réception des transferts d’argent, afin de devenir difficiles à joindre.





Les investigations auraient par ailleurs mis en évidence un train de vie jugé disproportionné par rapport aux revenus officiellement connus des suspects. Après certaines opérations, ceux-ci auraient fréquenté des établissements à Dakar et à Kaolack, alors que les enquêteurs n’auraient pas identifié d’autres sources de revenus régulières dans leur entourage familial.





Le principal suspect présenté au parquet

Malgré ses dénégations, C. A. T. Cissé aurait reconnu être le propriétaire du téléphone utilisé dans les opérations financières. Il aurait cependant soutenu que ses deux amis utilisaient l’appareil pour mener leurs propres manœuvres.





Les enquêteurs estiment toutefois disposer d’indices qu’ils jugent graves et concordants à son encontre.





Le suspect a finalement été présenté ce vendredi au procureur Abass Yaya Wane, chef du parquet de Kaolack.



Quant aux autres personnes citées dans cette affaire, elles font actuellement l’objet de recherches par la gendarmerie.

