Une affaire tragique suscite l’émotion dans le quartier Médina Fall, à Thiès. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 août 2026 et concernent une jeune étudiante âgée de 23 ans.

D’après les premiers éléments rapportés, la jeune femme aurait accouché clandestinement dans les toilettes de son domicile. Elle aurait ensuite placé les deux nouveau-nés, un garçon et une fille, dans un sac en plastique avant de les dissimuler dans un canari.

C’est la mère de l’étudiante qui aurait alerté les autorités après avoir constaté que sa fille saignait. Lors de sa prise en charge, la jeune femme aurait initialement affirmé que les enfants étaient mort-nés et que leurs corps avaient été déposés dans le canari.

Elle aurait toutefois ensuite déclaré que les deux bébés avaient pleuré après leur naissance.

Présentée comme étudiante dans une université de la place et se trouvant dans une situation précaire, la jeune femme a été placée en garde à vue.

L’enquête doit désormais permettre de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.





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