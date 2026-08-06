Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) fait face à une situation particulièrement préoccupante. Selon L’Observateur, seulement 13 poches de sang seraient actuellement disponibles pour répondre aux urgences médicales.

Le centre disposerait au total de 63 poches conservées dans ses réfrigérateurs. Toutefois, 50 d’entre elles seraient déjà réservées à des patients précis à la suite de dons effectués à leur intention. Elles ne peuvent donc pas être attribuées à d’autres malades.

Le stock réellement mobilisable se limiterait ainsi à 13 poches. Une situation qui pourrait rapidement devenir problématique en cas de succession d’urgences nécessitant plusieurs transfusions, notamment lors d’accidents, d’hémorragies importantes, d’interventions chirurgicales ou de complications liées aux accouchements.

Le CNTS craint ainsi une nouvelle baisse de ses réserves si plusieurs situations urgentes surviennent simultanément. Une pénurie pourrait compliquer la prise en charge rapide des patients nécessitant une transfusion.

Face à cette situation, les responsables de la transfusion sanguine invitent les personnes en bonne santé à se rendre dans les centres de collecte afin d’effectuer des dons volontaires.

Le CNTS appelle également les associations, entreprises, administrations et organisations communautaires à contribuer à la diffusion de cet appel. L’objectif est de permettre une mobilisation rapide afin de renforcer les réserves disponibles dans les prochaines heures et les prochains jours.