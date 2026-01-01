Vols avec violence et viols collectifs : deux membres d’un dangereux gang déférés au parquet à Yeumbeul

Un mode opératoire glaçant

Les mis en cause, âgés de 21 et 27 ans, opéraient principalement entre 5 heures et 6 heures du matin, profitant de l’obscurité et du calme des rues à cette heure pour cibler leurs victimes, majoritairement des femmes se rendant à leur travail ou à des activités matinales.



Armés de couteaux, ils n’hésitaient pas à recourir à une extrême violence pour intimider, dépouiller et parfois séquestrer leurs victimes. Selon les éléments de l’enquête, certaines agressions ont dégénéré en viols collectifs, plongeant les victimes dans un profond traumatisme.



L’arrestation déclenchée par les cris d’une victime

La chute du gang est intervenue dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025. Alertée par les cris d’une femme agressée, une patrouille de police est intervenue rapidement sur les lieux. L’un des suspects, Daouda Kandé, a été interpellé alors qu’il tentait de fuir.



Lors de la fouille, les policiers ont retrouvé sur lui plusieurs téléphones portables volés ainsi qu’un poignard, confirmant son implication dans de multiples agressions survenues dans le secteur.



Une enquête qui remonte le fil du crime

Les investigations menées par les enquêteurs ont ensuite permis d’établir un lien direct entre Kandé et une agression suivie d’un viol collectif commis le 29 novembre 2025. Les aveux du principal suspect, combinés à l’exploitation d’un téléphone volé, ont conduit à l’arrestation de son complice, Doudou Der.



Les deux hommes formaient un duo bien organisé, agissant de manière répétée et méthodique, semant la peur dans plusieurs quartiers de Yeumbeul.



Des charges lourdes devant la justice

Présentés devant le parquet, les suspects font face à de graves chefs d’accusation :



association de malfaiteurs,

vol avec violence,

usage d’arme blanche,

viol collectif.

Ils ont été placés à la disposition de la justice et risquent de lourdes peines au regard de la gravité des faits reprochés.



Soulagement et appel à la vigilance

Ce démantèlement est accueilli avec soulagement par les populations de Yeumbeul, longtemps inquiètes face à la recrudescence des agressions matinales. La police, de son côté, appelle les citoyens à redoubler de vigilance, à signaler tout comportement suspect et à coopérer avec les forces de sécurité pour prévenir de tels actes.

