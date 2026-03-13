Soupçons d’irrégularités dans un service d’état civil : des investigations engagées

Des investigations ont été lancées à la suite d’allégations d’irrégularités signalées dans un bureau d’état civil, selon une annonce du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal.

Dans un communiqué publié le 17 mars 2026 à Dakar, le ministère précise avoir saisi les autorités compétentes afin d’éclaircir cette affaire. Les premières démarches ont permis de mettre en évidence l’existence présumée d’un réseau impliquant plusieurs individus, soupçonnés de pratiques non conformes aux règles de l’administration.

Face à ces faits, les autorités réaffirment leur position ferme contre tout comportement contraire aux principes du service public. Elles rappellent l’application stricte d’une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption, de la fraude et de tout manquement aux normes établies.

Le communiqué insiste également sur le fait qu’aucune entorse aux règles ne sera acceptée, indépendamment du statut des personnes concernées, soulignant ainsi l’importance accordée au respect de l’éthique administrative.

Le ministère indique enfin qu’il poursuivra ses efforts pour garantir la transparence, la fiabilité et l’intégrité de ses services, dans un contexte où les attentes des citoyens en matière de gouvernance restent élevées.