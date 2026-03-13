Tivaouane : une ferme ciblée en pleine nuit, plusieurs animaux emportés

Une enquête a été ouverte par la police après une attaque survenue dans une exploitation agricole du quartier Toro, à Tivaouane. L’objectif est de retrouver les auteurs de cet acte.

Dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 3 heures du matin, cinq individus ont pénétré dans la ferme. D’après les informations recueillies, ils étaient armés de machettes et de gourdins.

Le gardien, un jeune homme d’une vingtaine d’années, a tenté de s’opposer à leur intrusion. Il a été violemment pris à partie et a reçu plusieurs coups, notamment à la tête, avant que les assaillants ne s’emparent de cinq moutons de race ladoum, dont deux mâles et trois femelles.

Après les faits, les individus ont quitté les lieux avec les animaux. Le vigile s’est ensuite rendu au commissariat urbain de Tivaouane dans un état jugé préoccupant, présentant une blessure ouverte à la tête.

Suite à son audition, il a été transféré vers une structure de santé pour recevoir les soins nécessaires. Les forces de sécurité poursuivent leurs investigations pour identifier et interpeller les personnes impliquées.