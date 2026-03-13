Tivaouane-Peulh en émoi : meurtre d’un musicien après bagarre

Un crime sanglant a été commis vendredi à Tivaouane-Peulh, dans le quartier Moulaye Dabakh. La victime, Malick Ndiaye, un batteur de tam-tam, a été agressée après avoir été insultée par un groupe de jeunes qui le traitaient d’homosexuel.





Selon des sources locales, les insultes ont été proférées en wolof : « Yen teug kat sabar yi ay gor djiggën nguène » (les batteurs de tam-tam sont des homosexuels). Offensé, Malick Ndiaye aurait tenté de répondre à l’attaque verbale, ce qui a dégénéré en une rixe. C’est au cours de cette bagarre que la victime a reçu un coup de couteau.





Malick Ndiaye a été évacué d’urgence vers le poste de santé local, mais il n’a pas survécu à ses blessures et a succombé en route. L’émotion est vive dans la communauté, choquée par la brutalité de l’acte.





Alertés rapidement, les gendarmes de la Brigade de proximité de Tivaouane-Peulh ont procédé à l’interpellation de quatre jeunes suspects, tous âgés de 13 à 15 ans : E. Gomis (14 ans), I. Sow (15 ans), I. Ndiaye (13 ans) et A. Diouf (14 ans). Placés en garde à vue sur instruction du procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque, ils sont poursuivis pour meurtre.





L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du drame et la responsabilité de chacun. La communauté locale réclame justice et appelle à des mesures de prévention pour éviter de tels actes à l’avenir.

