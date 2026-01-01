Vol entre colocataires : six mois ferme pour un cuisinier à Dakar

Ameth Fall partageait une chambre avec cinq autres colocataires, chacun disposant de sa propre clé. Selon les faits exposés à l’audience, il aurait profité de cette situation pour subtiliser une somme de 600 000 FCFA appartenant à l’un de ses colocataires, Lamine Touré, qui conservait son argent dans une valise rangée dans la chambre commune.



Lors de son audition par la police, le prévenu avait partiellement reconnu les faits, admettant avoir pris 150 000 FCFA. Il avait expliqué avoir agi pour venir en aide à sa sœur cadette, qui préparait son mariage à Kolda, et assuré qu’il comptait rembourser la somme. « Les faits ont eu lieu le jour du combat de lutte entre Sa Thiès et Modou Lo. J’ai trouvé la valise de Lamine ouverte avec l’argent éparpillé. J’ai pris 150 000 FCFA pour aider ma sœur », avait-il déclaré aux enquêteurs.



Cependant, à la barre, Ameth Fall est revenu sur ses déclarations, niant toute implication dans le vol. Malgré ce revirement, le parquet a requis une peine de six mois de prison ferme, estimant les faits suffisamment établis. Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur et prononcé la même peine.



En plus de la sanction pénale, Ameth Fall a été condamné à rembourser l’intégralité des 600 000 FCFA à la victime, à titre de dommages et intérêts.



Un dossier qui illustre comment un geste présenté comme familial peut basculer dans l’illégalité et coûter cher à son auteur.

