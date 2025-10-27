Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu


Rédigé le Jeudi 6 Novembre 2025 à 09:42 | Lu 50 fois Rédigé par


À Rufisque, un homme se présentant comme guérisseur a été arrêté par la Division spéciale de la cybercriminalité pour avoir filmé plusieurs femmes à leur insu lors de séances prétendument spirituelles.


Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu

 

Une affaire choquante ébranle la ville de Rufisque, où un individu se faisant passer pour un guérisseur a été arrêté par la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC). L’homme, âgé de 39 ans, est accusé d’avoir filmé plusieurs de ses clientes à leur insu pendant des séances présentées comme des rituels spirituels.

Tout aurait commencé après qu’une victime a déposé plainte auprès des autorités. Elle aurait découvert que des images compromettantes d’elle circulaient, enregistrées à son insu lors d’un appel vidéo censé lui apporter des bénédictions.

Les enquêteurs ont rapidement mis la main sur le présumé marabout et procédé à l’analyse de son téléphone. L’exploitation des données a permis de retrouver plusieurs vidéos de femmes filmées sans leur consentement, notamment lors de séances dites « mystiques ».

Les faits révélés par l’enquête font état d’une pratique organisée visant à enregistrer et conserver des images à caractère personnel, en violation totale de la vie privée des victimes. L’homme a été présenté au parquet pour des faits liés à la collecte et à la détention illégale de données personnelles.

dakaractu




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu

- 06/11/2025 - 0 Commentaire
Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu
À Rufisque, un homme se présentant comme guérisseur a été arrêté par la Division spéciale de la cybercriminalité pour avoir filmé plusieurs femmes à leur insu lors de séances prétendument...

Tivaouane : les travailleurs de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh protestent contre des affectations jugées injustes

- 06/11/2025 - 0 Commentaire
Tivaouane : les travailleurs de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh protestent contre des affectations jugées injustes
Les agents de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane dénoncent des affectations ciblées vers le nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy et réclament la réhabilitation de leur établissement....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags