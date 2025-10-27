Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu





Une affaire choquante ébranle la ville de Rufisque, où un individu se faisant passer pour un guérisseur a été arrêté par la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC). L’homme, âgé de 39 ans, est accusé d’avoir filmé plusieurs de ses clientes à leur insu pendant des séances présentées comme des rituels spirituels.



Tout aurait commencé après qu’une victime a déposé plainte auprès des autorités. Elle aurait découvert que des images compromettantes d’elle circulaient, enregistrées à son insu lors d’un appel vidéo censé lui apporter des bénédictions.



Les enquêteurs ont rapidement mis la main sur le présumé marabout et procédé à l’analyse de son téléphone. L’exploitation des données a permis de retrouver plusieurs vidéos de femmes filmées sans leur consentement, notamment lors de séances dites « mystiques ».



Les faits révélés par l’enquête font état d’une pratique organisée visant à enregistrer et conserver des images à caractère personnel, en violation totale de la vie privée des victimes. L’homme a été présenté au parquet pour des faits liés à la collecte et à la détention illégale de données personnelles.



