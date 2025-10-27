Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Tivaouane : les travailleurs de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh protestent contre des affectations jugées injustes


Rédigé le Jeudi 6 Novembre 2025 à 09:30 | Lu 48 fois Rédigé par


Les agents de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane dénoncent des affectations ciblées vers le nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy et réclament la réhabilitation de leur établissement.


Tivaouane : les travailleurs de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh protestent contre des affectations jugées injustes


 

Les employés de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, à Tivaouane, ont annoncé une série d’actions pour exprimer leur désaccord face aux “affectations ciblées” de certains spécialistes vers le nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy.

Ces travailleurs, regroupés au sein d’une intersyndicale composée du Sutsas, du Syntras, du Sames, du Satsus, du Sdt/3S et du Sacsas, déplorent la détérioration avancée des infrastructures, les problèmes liés à l’électricité et les répercussions de l’ouverture prochaine du nouvel établissement hospitalier.

Réunis mercredi, ils ont réclamé une “réhabilitation complète” de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh et dénoncé des transferts de personnel qu’ils jugent défavorables à leur structure. Tous les secrétaires généraux des syndicats concernés ainsi qu’une centaine d’agents ont participé à cette assemblée générale.

À l’issue de la rencontre, l’intersyndicale a annoncé le port de brassards rouges à partir de lundi, à 10 heures, suivi d’un sit-in et d’un point de presse mercredi. Une demande de marche sera également déposée auprès des autorités. Les syndicats comptent, en parallèle, sensibiliser les autorités religieuses, politiques et administratives sur la situation.

De son côté, la direction de l’hôpital a précisé que la tutelle prévoit le redéploiement de cinq spécialistes pour des formations avant l’ouverture du nouvel hôpital : deux pneumologues, deux neurologues et un chirurgien.

Le directeur, Yoro Diagne, a exprimé son souhait de conserver l’ensemble du personnel pour “poursuivre la dynamique engagée” au sein de l’établissement. Il a aussi fait part au ministère de son désir de garder son unique chirurgien général.

Selon lui, deux options restent possibles : transférer tout le personnel vers Seydi El Hadji Malick Sy, ou permettre à l’équipe actuelle de continuer à exercer à Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

aps




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu

- 06/11/2025 - 0 Commentaire
Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu
À Rufisque, un homme se présentant comme guérisseur a été arrêté par la Division spéciale de la cybercriminalité pour avoir filmé plusieurs femmes à leur insu lors de séances prétendument...

Tivaouane : les travailleurs de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh protestent contre des affectations jugées injustes

- 06/11/2025 - 0 Commentaire
Tivaouane : les travailleurs de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh protestent contre des affectations jugées injustes
Les agents de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane dénoncent des affectations ciblées vers le nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy et réclament la réhabilitation de leur établissement....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags