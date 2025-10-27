Tivaouane : les travailleurs de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh protestent contre des affectations jugées injustes







Les employés de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, à Tivaouane, ont annoncé une série d’actions pour exprimer leur désaccord face aux “affectations ciblées” de certains spécialistes vers le nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy.



Ces travailleurs, regroupés au sein d’une intersyndicale composée du Sutsas, du Syntras, du Sames, du Satsus, du Sdt/3S et du Sacsas, déplorent la détérioration avancée des infrastructures, les problèmes liés à l’électricité et les répercussions de l’ouverture prochaine du nouvel établissement hospitalier.



Réunis mercredi, ils ont réclamé une “réhabilitation complète” de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh et dénoncé des transferts de personnel qu’ils jugent défavorables à leur structure. Tous les secrétaires généraux des syndicats concernés ainsi qu’une centaine d’agents ont participé à cette assemblée générale.



À l’issue de la rencontre, l’intersyndicale a annoncé le port de brassards rouges à partir de lundi, à 10 heures, suivi d’un sit-in et d’un point de presse mercredi. Une demande de marche sera également déposée auprès des autorités. Les syndicats comptent, en parallèle, sensibiliser les autorités religieuses, politiques et administratives sur la situation.



De son côté, la direction de l’hôpital a précisé que la tutelle prévoit le redéploiement de cinq spécialistes pour des formations avant l’ouverture du nouvel hôpital : deux pneumologues, deux neurologues et un chirurgien.



Le directeur, Yoro Diagne, a exprimé son souhait de conserver l’ensemble du personnel pour “poursuivre la dynamique engagée” au sein de l’établissement. Il a aussi fait part au ministère de son désir de garder son unique chirurgien général.



Selon lui, deux options restent possibles : transférer tout le personnel vers Seydi El Hadji Malick Sy, ou permettre à l’équipe actuelle de continuer à exercer à Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.



