Selon les éléments du dossier, I. Diallo profitait de la nuit pour s'introduire dans le marché de poisson fumé. Vêtu d'une tenue rappelant celle des agents chargés de la protection des ressources forestières, il inspirait suffisamment confiance pour ne pas éveiller immédiatement les soupçons. Il repartait ensuite avec plusieurs paniers de poisson fumé qu'il revendait rapidement.





Après plusieurs disparitions inexpliquées de marchandises, les forces de sécurité ont renforcé leur surveillance dans le secteur. Au cours d'une patrouille nocturne, des agents ont remarqué un homme transportant un panier de poisson fumé dans des circonstances jugées suspectes. À la vue des agents, le suspect a tenté de prendre la fuite avant d'être rapidement rattrapé.





Interrogé après son arrestation, le maçon a reconnu les faits sans détour. Il a expliqué avoir agi sous l'effet de la détresse économique, affirmant être sans emploi stable et incapable de subvenir correctement aux besoins de sa famille. Les sommes obtenues grâce à la revente du poisson servaient, selon lui, à acheter de quoi nourrir ses proches.



Déféré devant le Tribunal d'instance de Mbour, le prévenu devra désormais répondre des faits qui lui sont reprochés. Cette affaire relance le débat sur les conséquences de la précarité sociale, tout en rappelant que les difficultés financières ne sauraient justifier des actes répréhensibles. Le jugement est attendu à l'issue de la procédure judiciaire.

