Selon les informations recueillies, le mode opératoire du suspect était toujours le même. Il observait discrètement les mouvements des baigneurs avant de passer à l’action dès que ces derniers s’éloignaient de leurs effets personnels. Téléphones portables, vêtements, sacs et autres objets de valeur étaient emportés en quelques instants, laissant les victimes découvrir la disparition de leurs biens à leur retour.





D’après les premiers éléments de l’enquête, les objets volés n’étaient pas conservés longtemps. Le mis en cause aurait rapidement écoulé son butin afin de récupérer de l’argent destiné à financer sa consommation d’alcool. Une activité qui serait devenue une véritable source de revenus pour lui, au détriment des nombreux visiteurs fréquentant la célèbre station balnéaire.





Face à la multiplication des plaintes et aux témoignages des victimes, des recherches ont été engagées pour identifier l’auteur de ces vols. Les éléments recueillis ont finalement permis de mettre un nom sur le suspect. Son interpellation a ainsi mis fin à une série d’agissements qui commençaient à inquiéter les usagers de la plage.





L’homme a été arrêté puis conduit auprès des services compétents pour les besoins de l’enquête. Les autorités devront désormais déterminer l’ampleur exacte des vols commis et vérifier si d’autres affaires similaires peuvent lui être attribuées.





Cette affaire rappelle aux visiteurs des zones touristiques l’importance de rester prudents lorsqu’ils fréquentent les plages très fréquentées. Les objets de valeur laissés sans surveillance peuvent rapidement attirer l’attention des individus mal intentionnés.



À Saly-Portudal, l’arrestation de ce présumé voleur est accueillie comme un soulagement par certains baigneurs et professionnels du tourisme, qui espèrent que des mesures de surveillance renforcées permettront d’éviter la répétition de tels actes.

