L'Actualité au Sénégal

Vol au stade Léopold Sédar Senghor : la police met fin à 17 jours de cavale


Rédigé le Lundi 5 Janvier 2026 à 11:47 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le mystère autour du vol de la table de mixage de la salle de conférence du stade Léopold Sédar Senghor a finalement été élucidé. Après 17 jours d’enquête, les policiers du commissariat des Parcelles Assainies, appuyés par leurs collègues de Grand Yoff, ont procédé à l’arrestation du principal suspect ainsi que de son receleur.


La disparition du matériel, estimé à 500.000 francs CFA, avait été signalée le 19 décembre 2025 par le représentant de l’Office de gestion des infrastructures sportives (OGIS). Le vol, survenu dans un lieu hautement sécurisé, avait rapidement attiré l’attention du public et des autorités.

Les investigations ont permis d’exploiter les images de vidéosurveillance du stade, conduisant à l’identification d’un individu répondant au nom de N. Dème, domicilié à Grand Yoff. Les enquêteurs ont établi que ce dernier se trouvait bien sur les lieux au moment des faits.

D’après les éléments de l’enquête, le suspect se serait présenté comme un agent technique lors d’une conférence organisée entre 9 heures et 13 heures, invoquant un prétendu dysfonctionnement du système de sonorisation. Profitant de la confiance des organisateurs, il aurait attendu un moment propice pour s’emparer discrètement de la table de mixage.

Interpellé à son domicile, N. Dème a reconnu avoir revendu l’équipement à un tiers pour la somme de 40.000 FCFA. Cette déclaration a permis aux enquêteurs de localiser et d’arrêter le receleur, N. Cissé, âgé de 42 ans et animateur de profession. La perquisition menée chez ce dernier a permis de récupérer le matériel volé.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol et recel de bien public. L’enquête se poursuit afin de déterminer d’éventuelles complicités et d’établir l’ensemble des responsabilités.



Lat Soukabé Fall

