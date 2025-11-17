Vives tensions à l’UCAD : les étudiants protestent contre les retards de bourses





L’Université Cheikh Anta Diop a de nouveau été le théâtre de tensions ce matin dès 6 heures. Le campus s’est retrouvé plongé dans une confrontation entre étudiants et Forces de défense et de sécurité (FDS), en lien avec le non-paiement des bourses, un problème récurrent qui alimente la frustration des étudiants.



Selon les premières informations, plusieurs groupes d’étudiants ont installé des barricades et occupé diverses voies à l’intérieur du campus pour exprimer leur mécontentement. Les FDS ont été déployées très tôt pour tenter de rétablir la circulation et ramener le calme. Des échanges tendus ont rapidement éclaté, rappelant les épisodes de tension observés la veille à l’UCAD.



Les étudiants dénoncent des retards qu’ils jugent difficiles à supporter, soulignant que ces lenteurs les placent dans une situation financière complexe. Ils réclament un règlement immédiat des bourses pour mettre fin à ces difficultés.

