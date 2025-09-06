Visite officielle : Ousmane Sonko reçu à Abu Dhabi par le vice-président des Émirats arabes unis





En déplacement officiel aux Émirats arabes unis, le Premier ministre Ousmane Sonko a été reçu mercredi à Abu Dhabi par le vice-président émirati, Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan. La rencontre s’est tenue à la résidence de ce dernier et a porté sur plusieurs axes de coopération entre Dakar et Abu Dhabi, selon une source officielle sénégalaise.



Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, également ministre des Affaires présidentielles, préside la Banque centrale ainsi que l’Autorité d’investissement des Émirats.



Au cours de son séjour, Ousmane Sonko a également eu des entretiens avec des responsables de diverses structures émiraties, actives dans des secteurs comme l’énergie, les mines et les infrastructures. Cette visite officielle de six jours constitue son troisième déplacement hors d’Afrique depuis son entrée en fonction, après la Chine et la Turquie.



Le Premier ministre est accompagné d’une délégation composée de plusieurs ministres : Ahmadou Al Aminou Lo (auprès du président de la République), Yassine Fall (Intégration africaine et Affaires étrangères, en attente de sa prise de fonction à la Justice), Birame Soulèye Diop (Énergie, Pétrole et Mines), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération), Cheikh Diba (Finances et Budget) et Alioune Sall (Communication, Télécommunications et Numérique).



Les Émirats arabes unis, monarchie fédérale regroupant sept émirats dont Abu Dhabi et Dubaï, se distinguent par leur stabilité politique dans une région souvent marquée par les tensions. Si l’exploitation pétrolière reste le pilier de leur économie, les autorités mènent depuis plusieurs années une politique de diversification, notamment dans le tourisme, la finance, les technologies et les énergies renouvelables. Leur position géographique stratégique en fait par ailleurs une plateforme incontournable du commerce entre l’Orient et l’Occident.



