Visite de courtoisie : Le président Habib Vitin rencontre l’ancien DG de l’AIBD, Abdoulaye Dièye

Une atmosphère de fraternité, d’écoute et de convergence de visions a marqué la visite que le président Habib Vitin a rendue, ce week-end, à l’ancien Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Abdoulaye Dièye. Une rencontre décrite par les deux personnalités comme « un moment d’échanges sincères » autour du développement de Thiès et de l’avenir politique de la région. Dès les premiers mots de son allocution, le président Habib Vitin a témoigné de l’impact que lui ont laissé les propos de son hôte. « À travers sa prise de parole, nous avons ressenti toute la profondeur de sa vision, toute sa conviction. Des hommes comme le président Abdoulaye Dièye doivent être davantage écoutés et suivis. Ils regorgent d’énormes richesses en matière de projets et d’idées, mais aussi d’une forte volonté de servir », a-t-il déclaré. Une vision commune centrée sur les citoyens Le leader du mouvement Thiès d’abord a rappelé que sa démarche politique rejoint en grande partie celle d’Abdoulaye Dièye : une politique fondée sur les citoyens, l’écoute, la constance et l’humilité. « La politique part d’abord des besoins des populations. Avant de chercher des solutions, il faut créer un cadre de vie adéquat qui permette de faire émerger les bonnes idées. C’est notre conviction commune », a précisé Habib Vitin. Vers une coalition ? La porte reste ouverte Interrogé sur la possibilité d’une coalition entre les deux entités, le président du mouvement Thiès d’abord n’a pas fermé la porte. « En politique, tout est possible. Je reste mesuré, mais je confirme qu’une coalition est bel et bien en gestation. Le développement de Thiès repose sur la mutualisation et l’intercommunalité. Et cela ne peut se faire seul. » Il a réitéré la disponibilité de son mouvement à collaborer avec les forces politiques locales, que ce soit « le parti de notre frère Abdoulaye Dièye, d’autres partis ou d’autres mouvements citoyens ». Une rencontre fraternelle avant tout Malgré l’effervescence autour d’un éventuel rapprochement politique, les deux hommes ont tenu à rappeler l’esprit de la rencontre. « C’était d’abord une visite de courtoisie, un frère qui vient voir un autre frère », a insisté Habib Vitin. Cependant, les échanges ont permis de confirmer une convergence de visions sur l’avenir de Thiès et la nécessité d’un travail collectif. « Pour l’intérêt de Thiès, il est important et même nécessaire que nous réfléchissions ensemble à comment œuvrer pour donner enfin à la ville les leaders qu’elle mérite », a conclu Habib Vitin.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Situation politico-économique : Habib Vitin plaide pour une concertation nationale et met en garde contre les querelles au sommet de l’État 14/11/2025 Thiès-Ville : Réunion de rentrée 2025-2026 sous le signe de la performance 27/10/2025 Réussir ensemble avec Habib Vitin 24/10/2025 Thiès : Ouverture du Forum Islamique pour la Paix 18/10/2025 L’école n’est pas une caserne : repensons la rentrée autrement Par Lamine Aysa Fall 15/10/2025
L'Actualité au Sénégal
Visite de courtoisie : Le président Habib Vitin rencontre l’ancien DG de l’AIBD, Abdoulaye Dièye
Rédigé le Dimanche 16 Novembre 2025 à 10:19 | Lu 49 fois Rédigé par Hanne Abou
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Dimanche 16 Novembre 2025 - 10:46 Une pirogue de migrants échoue à Mermoz : les occupants s’évanouissent dans la nature
|
Dimanche 16 Novembre 2025 - 10:43 Mauritanie : 224 migrants secourus au large de Nouadhibou après la panne d’une embarcation partie de Gambie
Actualité à Thiès
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Une pirogue de migrants échoue à Mermoz : les occupants s’évanouissent dans la nature
Lat Soukabé Fall - 16/11/2025 - 0 Commentaire
Ce dimanche matin, vers 07h30, une scène spectaculaire s’est déroulée sur la plage de Mermoz, non loin de l’ambassade du Soudan. Une pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine,...
Mauritanie : 224 migrants secourus au large de Nouadhibou après la panne d’une embarcation partie de Gambie
Lat Soukabé Fall - 16/11/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com