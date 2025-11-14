Visite de courtoisie : Le président Habib Vitin rencontre l’ancien DG de l’AIBD, Abdoulaye Dièye

Une atmosphère de fraternité, d’écoute et de convergence de visions a marqué la visite que le président Habib Vitin a rendue, ce week-end, à l’ancien Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Abdoulaye Dièye. Une rencontre décrite par les deux personnalités comme « un moment d’échanges sincères » autour du développement de Thiès et de l’avenir politique de la région. Dès les premiers mots de son allocution, le président Habib Vitin a témoigné de l’impact que lui ont laissé les propos de son hôte. « À travers sa prise de parole, nous avons ressenti toute la profondeur de sa vision, toute sa conviction. Des hommes comme le président Abdoulaye Dièye doivent être davantage écoutés et suivis. Ils regorgent d’énormes richesses en matière de projets et d’idées, mais aussi d’une forte volonté de servir », a-t-il déclaré. Une vision commune centrée sur les citoyens Le leader du mouvement Thiès d’abord a rappelé que sa démarche politique rejoint en grande partie celle d’Abdoulaye Dièye : une politique fondée sur les citoyens, l’écoute, la constance et l’humilité. « La politique part d’abord des besoins des populations. Avant de chercher des solutions, il faut créer un cadre de vie adéquat qui permette de faire émerger les bonnes idées. C’est notre conviction commune », a précisé Habib Vitin. Vers une coalition ? La porte reste ouverte Interrogé sur la possibilité d’une coalition entre les deux entités, le président du mouvement Thiès d’abord n’a pas fermé la porte. « En politique, tout est possible. Je reste mesuré, mais je confirme qu’une coalition est bel et bien en gestation. Le développement de Thiès repose sur la mutualisation et l’intercommunalité. Et cela ne peut se faire seul. » Il a réitéré la disponibilité de son mouvement à collaborer avec les forces politiques locales, que ce soit « le parti de notre frère Abdoulaye Dièye, d’autres partis ou d’autres mouvements citoyens ». Une rencontre fraternelle avant tout Malgré l’effervescence autour d’un éventuel rapprochement politique, les deux hommes ont tenu à rappeler l’esprit de la rencontre. « C’était d’abord une visite de courtoisie, un frère qui vient voir un autre frère », a insisté Habib Vitin. Cependant, les échanges ont permis de confirmer une convergence de visions sur l’avenir de Thiès et la nécessité d’un travail collectif. « Pour l’intérêt de Thiès, il est important et même nécessaire que nous réfléchissions ensemble à comment œuvrer pour donner enfin à la ville les leaders qu’elle mérite », a conclu Habib Vitin.