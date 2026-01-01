Visa américain : une caution financière exigée des voyageurs sénégalais dès janvier 2026





Le Sénégal figure parmi les trente-huit pays dont les ressortissants souhaitant effectuer un séjour temporaire aux États-Unis devront désormais s’acquitter d’une caution financière pour l’obtention d’un visa de type B1-B2, destiné aux courts séjours.



Le Département d’État américain a rendu publique, mercredi, la liste des pays concernés par cette mesure, accompagnée de sa date d’entrée en vigueur.



À compter du 21 janvier 2026, tout citoyen sénégalais désirant voyager vers les États-Unis devra verser une caution comprise entre 5 000 et 15 000 dollars, soit l’équivalent de 2 802 500 à 8 407 500 francs CFA, afin d’obtenir ce type de visa.



Selon les précisions publiées sur le site du Département d’État, toute personne voyageant avec un passeport délivré par l’un des pays figurant sur cette liste et remplissant les critères d’éligibilité au visa B1/B2 est tenue de fournir une caution fixée à 5 000, 10 000 ou 15 000 dollars.



La même source indique que le montant exact de la caution est déterminé au moment de l’entretien consulaire. Le demandeur devra également soumettre le formulaire I-352, délivré par le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

