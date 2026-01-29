Violente irruption dans une radio communautaire : deux animateurs agressés en plein direct





Une scène de violence particulièrement choquante s’est produite mercredi dans les locaux de la radio communautaire Awagna FM, semant la stupeur au sein de l’équipe et parmi les auditeurs.



Selon les informations rapportées par L’Observateur, un individu se présentant comme un ancien militaire a fait irruption dans la station alors qu’une émission était diffusée en direct. Les faits se sont déroulés aux environs de 16h45.



D’après le directeur de la radio, cité par le journal, l’homme s’est d’abord présenté au vigile avant d’accéder aux locaux. Il s’est ensuite introduit brusquement dans la salle de rédaction où se trouvaient deux animateurs en pleine émission. Une altercation violente a éclaté, au cours de laquelle les deux animateurs ont été physiquement agressés, avant que le personnel ne parvienne à maîtriser l’individu.



La violence de l’attaque a également causé d’importants dégâts matériels. La table d’animation, plusieurs ordinateurs, des microphones ainsi que des haut-parleurs ont été endommagés, perturbant le fonctionnement normal de cette radio communautaire très suivie dans la zone.



L’assaillant, qui se fait appeler « Bagbo » et affirme résider à Thionk-Essyl, aurait expliqué son geste par une revendication financière, déclarant que l’État du Sénégal lui devrait de l’argent. Aucun détail précis n’a toutefois été fourni concernant cette supposée créance.



Alertées par le personnel, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont procédé à l’interpellation de l’individu, qui a été remis à la police. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les motivations exactes de cet acte et d’évaluer l’état psychologique du mis en cause.



Les deux animateurs agressés, bien que profondément choqués, n’ont pas été grièvement blessés.



dakaracru

