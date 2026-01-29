Ousmane Sonko de retour à Dakar après une visite officielle de trois jours au Maroc









Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est rentré à Dakar mercredi soir, à l’issue d’une visite officielle de trois jours effectuée au Maroc, selon les constatations de l’envoyé spécial de l’APS.



Le chef du gouvernement et la délégation qui l’accompagnait ont atterri à l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass aux environs de 20 h 20, à bord d’un vol spécial de la compagnie Air Sénégal.



Arrivé au Maroc depuis lundi, Ousmane Sonko a pris part aux travaux de la 15e session de la grande commission mixte sénégalo-marocaine. Cette rencontre, co-présidée avec son homologue marocain Aziz Akhannouch, a permis de faire le point sur la coopération entre les deux pays, en présence de plusieurs responsables sénégalais et marocains.



Au cours de son séjour, le Premier ministre sénégalais s’est également recueilli au mausolée de Mohammed V, ancien sultan devenu roi du Maroc après l’indépendance du pays en 1956.



Lors de la commission mixte tenue à Rabat, Ousmane Sonko a estimé que le Sénégal et le Maroc devaient insuffler une nouvelle dynamique à leurs relations. Son homologue marocain a, pour sa part, souligné la nécessité d’une stratégie commune face aux défis géostratégiques, notamment dans la région du Sahel, afin de renforcer l’intégration africaine.



À l’issue de cette rencontre, les deux gouvernements ont signé dix-sept nouveaux accords de coopération portant notamment sur les infrastructures portuaires, l’enseignement supérieur, la sécurité routière, la fiscalité, les finances publiques, la coopération industrielle, la santé animale et l’économie numérique.



Le Premier ministre marocain a également affirmé que le Sénégal et le Maroc pouvaient jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), visant à faciliter les échanges et à promouvoir les investissements intra-africains.



Durant la visite, le Sénégal a réaffirmé son soutien au plan marocain d’autonomie du Sahara. Dans un message publié sur le réseau X, le ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a réitéré son attachement à l’intégrité territoriale du Maroc.



Ousmane Sonko a également rencontré des membres de la communauté sénégalaise vivant au Maroc, qui lui ont présenté des projets et propositions destinés à contribuer au développement du Sénégal. Cette rencontre s’est tenue au complexe culturel Anfa, à proximité du consulat général du Sénégal à Casablanca.



Abordant les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc, le Premier ministre a déclaré qu’ils ne sauraient être interprétés comme des ruptures politiques ou culturelles entre les deux pays. Cette finale, remportée par le Sénégal (1-0), avait été marquée par des tensions liées à une décision arbitrale.



Lors de son séjour, Ousmane Sonko a également visité la plateforme industrielle de l’Office chérifien des phosphates à Jorf Lasfar, ainsi que l’Université polytechnique Mohammed VI, où il a échangé avec des étudiants sénégalais.



Le Premier ministre a quitté le Maroc après avoir été raccompagné à l’aéroport par son homologue marocain et plusieurs membres du gouvernement. Il était accompagné de plusieurs ministres sénégalais ainsi que de directeurs généraux de sociétés nationales.

