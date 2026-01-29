Coupure d’électricité : une conférence gouvernementale interrompue à Dakar





La conférence de presse du gouvernement a connu une interruption soudaine ce mercredi, à la suite d’une coupure d’électricité survenue en pleine séance. L’incident est intervenu après les interventions des ministres Serigne Guèye Diop, en charge du Commerce, et Khady Diène Gaye, ministre des Sports.



La panne, qui a duré environ vingt minutes, s’est produite alors que le porte-parole du gouvernement s’apprêtait à présenter la synthèse des communications ministérielles, étape précédant la session de questions-réponses avec les représentants des médias.



Selon les premières informations disponibles, l’origine de la coupure serait liée à des travaux d’installation technique menés par une entreprise extérieure au sein du Building administratif au moment des faits.



Face à cette situation imprévue, les équipes techniques ont rapidement été déployées afin de rétablir l’alimentation électrique et permettre la reprise normale de la rencontre avec la presse.



seneweb

