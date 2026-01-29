Menu
Bassirou Diomaye Faye attendu au Congo puis en tournée économique dans l’Est du Sénégal


Rédigé le Jeudi 29 Janvier 2026 à 08:48 | Lu 28 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite officielle au Congo avant une tournée économique à Tambacounda et Kédougou en février 2026.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, mercredi, lors du Conseil des ministres, qu’il effectuera une visite officielle en République du Congo les 2 et 3 février prochains.

 

Selon le communiqué issu de cette réunion gouvernementale, le chef de l’État enchaînera, à son retour, une tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, prévue du 5 au 9 février 2026. Cette mission s’inscrit dans une démarche visant à consolider la dynamique de développement territorial.

Pour rappel, le président de la République avait déjà conduit une tournée économique en Casamance, du 20 au 25 décembre 2025.



