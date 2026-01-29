Fatick : deux individus arrêtés avec 54 kg de produit illicite lors d’une opération en zone forestière

Une intervention délicate conduite par la Brigade régionale spécialisée de Fatick s’est soldée par l’arrestation de deux individus et la saisie d’une cargaison prohibée, selon des informations rapportées par L’Observateur.



L’opération s’est déroulée mardi en fin d’après-midi dans une zone boisée, après un signalement faisant état de déplacements suspects vers la forêt. Les agents ont alors déployé une patrouille et mis en place une surveillance discrète afin de confirmer les faits.



Sur les lieux, les forces de sécurité ont repéré deux hommes assis à proximité de trois colis de grande taille. À l’approche des agents, les suspects ont tenté d’intimider les forces de l’ordre en brandissant des machettes et en proférant des menaces, provoquant une situation de forte tension.



Après un court affrontement, les deux individus ont été neutralisés puis conduits en garde à vue. Il s’agit de S. D, âgé de 19 ans et originaire de Khelkom, et de S. Kâ, 22 ans, né à Mbirkilane. Lors des premières auditions, ils ont reconnu leur implication.



Les mis en cause ont déclaré avoir été recrutés pour acheminer la marchandise depuis Bakanding, en Gambie, jusqu’au village de Samba Guèye, dans la commune de Karang, moyennant une somme de 100 000 francs CFA. La cargaison devait ensuite être remise à un certain Mamadou, présenté comme le destinataire final à Kaffrine.



Les trois colis récupérés contenaient un total de 54 kilogrammes de produit illicite, répartis en trois lots de 18 kilogrammes chacun. Les armes blanches utilisées lors de l’altercation ont également été saisies et placées sous scellés.



Les deux jeunes sont poursuivis pour faits liés au transport illicite, à la rébellion et aux menaces avec arme blanche. Les investigations se poursuivent afin de retrouver un troisième individu ayant pris la fuite et d’identifier formellement le commanditaire présumé de ce réseau transfrontalier.

