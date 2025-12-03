Thiès : Atelier de Peinture pour Enfants Spéciaux au Centre Social Coumba Ndoffène Babol Diouf

Au sein du centre, qui accueille quotidiennement des enfants spéciaux présentant divers besoins éducatifs, moteurs ou cognitifs, tout a été mis en place pour leur permettre de profiter d’une activité adaptée.

L’atelier de peinture a été conçu pour stimuler :

leur motricité fine,



leur créativité,



leur éveil sensoriel,



leur capacité d’expression personnelle.



Pinceaux, couleurs vives, papiers et supports adaptés ont été soigneusement disposés pour que chaque enfant puisse créer selon son rythme et ses capacités.



L’artiste Ma Sane, connue pour son engagement communautaire, a accompagné les enfants avec douceur et patience, encourageant chacun à explorer les couleurs et les formes.



La directrice du centre, Madame Bineta Fatim, s’est fortement impliquée dans la préparation et la réussite de cette journée.

Très proche des enfants et soucieuse de leur bien-être, elle a veillé à ce que l’activité soit inclusive, sécurisée et bénéfique pour tous.



« Nos enfants méritent des espaces d’expression adaptés à leurs réalités. L’art les aide à communiquer, à se découvrir et à s’épanouir. » a-t-elle déclaré à l’issue de l’activité.



Son dévouement et son leadership humain sont salués par le personnel, les parents ainsi que les partenaires du centre.



Le Lions Club de Thiès a joué un rôle clé dans l’organisation de cet atelier.

Grâce à son soutien matériel, logistique et humain, l’activité a pu se dérouler dans des conditions optimales.

Les membres du club ont également participé activement, accompagnant les enfants et apportant leur aide aux éducateurs.



Ce partenariat reflète l'engagement constant du Lions Club pour l'inclusion, l’éducation et le bien-être des enfants vulnérables dans la région.



Au fil de la matinée, les feuilles se sont remplies de formes, de traces et de couleurs témoignant de la créativité débordante des enfants.

Certains ont peint avec les mains, d’autres avec des pinceaux, d’autres encore en mélangeant les textures.

Chaque création était unique, mais toutes portaient la même énergie : la joie d’exprimer quelque chose d’important.



Parents, éducateurs, partenaires et artistes ont partagé ensemble un moment rare : celui de voir des enfants spéciaux s’épanouir à travers l’art, dans un cadre chaleureux et inclusif.



Avec cet atelier, le Centre Social Coumba Ndoffène Babol Diouf confirme sa mission : offrir aux enfants spéciaux un environnement adapté, stimulant et ouvert sur le monde.

La collaboration entre Bineta Fatim, Ma Sane et le Lions Club de Thiès montre que lorsque la communauté se mobilise, les enfants peuvent accéder à des expériences enrichissantes qui renforcent leur confiance et leur développement.

