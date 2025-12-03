Menu
L'Actualité au Sénégal

Rufisque : sept hommes présentés comme homosexuels interpellés après un tapage nocturne


Rédigé le Jeudi 11 Décembre 2025 à 17:07 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque a procédé, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2025, à l’interpellation de sept personnes dans un appartement situé aux Almadies 2. Les mis en cause sont visés pour association de malfaiteurs et tapage nocturne, selon les premiers éléments d’enquête.


Rufisque : sept hommes présentés comme homosexuels interpellés après un tapage nocturne

Aux alentours de minuit, les policiers ont été alertés d’un bruit inhabituel provenant d’un immeuble du quartier. La source de la dénonciation a signalé la tenue d’un rassemblement dans un appartement du troisième étage.

En se rendant sur place, les éléments de la brigade des recherches ont constaté que de la musique provenait du balcon du logement. Après sécurisation du périmètre, ils ont pu pénétrer à l’intérieur de l’appartement.

Découverte de plusieurs occupants et objets compromettants

Les enquêteurs y ont trouvé sept jeunes hommes répartis dans différentes pièces. D’après des sources citées par Seneweb, certains d’entre eux auraient été partiellement dévêtus.

Sur place, les policiers ont également saisi plusieurs objets, notamment des préservatifs (certains déjà utilisés), un flacon de lubrifiant, ainsi que divers produits intimes.

Les suspects évoquent un anniversaire

Interrogés sur les raisons de leur présence, les interpellés ont tous affirmé qu’ils participaient à l’anniversaire de l’un d’entre eux, I. Sakho, originaire de Keur Massar.

Les sept personnes interpellées

  • M. L. Thiam, tailleur

  • A. Cissé, mécanicien

  • I. Sakho, marchand ambulant

  • M. Sène, mécanicien

  • Ma. Sène, tailleur

  • O. Fall, commerçant

  • O. Diallo, mécanicien

Ils ont été conduits au commissariat pour les besoins de l’enquête.



Lat Soukabé Fall

