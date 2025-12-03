Rufisque : sept hommes présentés comme homosexuels interpellés après un tapage nocturne

Aux alentours de minuit, les policiers ont été alertés d’un bruit inhabituel provenant d’un immeuble du quartier. La source de la dénonciation a signalé la tenue d’un rassemblement dans un appartement du troisième étage.



En se rendant sur place, les éléments de la brigade des recherches ont constaté que de la musique provenait du balcon du logement. Après sécurisation du périmètre, ils ont pu pénétrer à l’intérieur de l’appartement.



Découverte de plusieurs occupants et objets compromettants

Les enquêteurs y ont trouvé sept jeunes hommes répartis dans différentes pièces. D’après des sources citées par Seneweb, certains d’entre eux auraient été partiellement dévêtus.



Sur place, les policiers ont également saisi plusieurs objets, notamment des préservatifs (certains déjà utilisés), un flacon de lubrifiant, ainsi que divers produits intimes.



Les suspects évoquent un anniversaire

Interrogés sur les raisons de leur présence, les interpellés ont tous affirmé qu’ils participaient à l’anniversaire de l’un d’entre eux, I. Sakho, originaire de Keur Massar.



Les sept personnes interpellées

M. L. Thiam , tailleur

A. Cissé , mécanicien

I. Sakho , marchand ambulant

M. Sène , mécanicien

Ma. Sène , tailleur

O. Fall , commerçant

O. Diallo, mécanicien

Ils ont été conduits au commissariat pour les besoins de l’enquête.

