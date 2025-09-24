Violente altercation à Guédiawaye : huit personnes déférées après une querelle familiale

Une dispute entre deux jeunes filles vire au chaos

Tout est parti d’échanges de grossièretés entre deux adolescentes issues de familles différentes mais portant toutes deux le nom de Cissé. Les insultes ont rapidement tourné à l’affrontement physique. Très vite, parents et frères se sont mêlés à la dispute, transformant la scène en affrontement collectif.



Intervention musclée de la police

Alertés par les riverains, les éléments du commissariat de Guédiawaye se sont dépêchés sur les lieux.

« À notre arrivée, nous avons trouvé une situation intenable, avec des violences verbales et physiques de part et d’autre », confie une source policière.

Les forces de l’ordre ont eu du mal à contenir la foule et ont dû procéder à des interpellations musclées face à une forte résistance.



Rébellion et usurpation de fonction

Au cours des arrestations, un individu a tenté de bloquer le véhicule de police en plaçant des briques sous les pneus pour empêcher l’embarquement de trois membres de sa famille.

Un autre, pour sa part, s’est présenté comme membre de la marine nationale. Après vérifications, cette déclaration s’est révélée fausse. Ces deux individus feront l’objet de poursuites spécifiques pour rébellion et usurpation de fonction.



Les mis en cause déférés

Les huit personnes interpellées ont été déférées au parquet. Elles devront répondre de coups et blessures et d’autres infractions liées à l’incident, rapporte L’Observateur.

