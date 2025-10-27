Envoûtement présumé à Mbour : une jeune femme accuse un marabout de manipulation mystique

Ce qui devait être une simple quête spirituelle s’est transformé en véritable cauchemar à Mbour. Une jeune gérante de station-service accuse un marabout de l’avoir manipulée, dépouillée et envoûtée sous prétexte de lui “ouvrir les chemins du mariage”. Le prévenu sera fixé sur son sort ce mardi 11 novembre 2025 devant le Tribunal de grande instance de Mbour.



Tout aurait commencé le 23 octobre dernier, lorsque la victime, en quête de bénédiction pour son union amoureuse, sollicite les services d’un marabout réputé dans la zone. Ce dernier lui propose une série de rituels pour “consulter les esprits”, lui demandant deux nuits de sacrifices et de prières mystiques.



Séduite par ses promesses, la jeune femme loue une chambre dans un quartier de Malicounda et remet près de 400 000 FCFA pour les offrandes et le matériel rituel. Mais dès la première nuit, le climat change. Le marabout tente de la faire venir dans sa chambre, ce qu’elle refuse catégoriquement. Le lendemain, il lui affirme que son mariage serait “source de malheur” et lui remet des bouteilles contenant des bains mystiques.



Quelques jours plus tard, sa famille remarque un changement inquiétant dans son comportement : elle s’isole, tient des propos incohérents et semble obsédée par le marabout. Alertée, la gendarmerie met en place un dispositif qui aboutit à l’arrestation du supposé guérisseur.



Devant les enquêteurs, celui-ci nie toute tentative d’envoûtement et affirme n’avoir donné que des conseils spirituels. La victime soutient cependant qu’il se serait entièrement dénudé devant elle avant qu’elle ne perde la raison.



Le mis en cause est poursuivi pour escroquerie, charlatanisme et atteinte à l’intégrité mentale. L’affaire, très suivie par les habitants de Malicounda, sera jugée ce mardi au tribunal de grande instance de Mbour.

