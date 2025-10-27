Menu
L'Actualité au Sénégal

Caméra de surveillance : un cambrioleur chute du 2e étage… puis disparaît en rampant


Rédigé le Dimanche 9 Novembre 2025 à 22:29 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La scène, captée par une caméra de surveillance à Dakar, a laissé les habitants sans voix : grièvement blessé, le voleur s’est volatilisé avant l’arrivée de la police.


La nuit du vendredi 8 au samedi 9 novembre a été particulièrement agitée dans un quartier résidentiel de Dakar. Vers 2 heures du matin, un individu a tenté de s’introduire dans une maison à deux étages, pensant profiter de l’obscurité pour opérer en toute discrétion. Mais c’était sans compter sur l’œil vigilant d’une caméra de surveillance.

Sur la vidéo, on distingue clairement le cambrioleur, vêtu de sombre, escalader la façade en s’aidant des barres du balcon. Après quelques instants d’effort, il atteint le deuxième étage et tente de se hisser jusqu’à une fenêtre entrouverte. Mais le plan tourne court : une mauvaise prise, un geste trop brusque, et l’homme bascule dans le vide.

Il s’écrase violemment sur le sol, sous le choc des voisins réveillés par le bruit sourd de la chute. Sur la vidéo, on le voit se tordre de douleur avant de ramper difficilement, visiblement blessé. Et c’est là que la scène devient mystérieuse : l’homme parvient à disparaître dans l’ombre, en rampant, avant même que quiconque n’intervienne.

Lorsque les habitants et les policiers se sont rendus sur place quelques minutes plus tard, il ne restait plus qu’une tache de sang et quelques traces de pas maladroits. Le blessé s’était littéralement volatilisé.

Les agents du commissariat local ont entamé des recherches dans les environs, pensant qu’il n’a pas pu aller bien loin dans cet état. Selon une source policière, il pourrait s’agir d’un récidiviste connu dans le secteur pour plusieurs cambriolages nocturnes. Les enquêteurs exploitent actuellement les images pour tenter de remonter sa piste.

Les habitants, eux, restent sous le choc. « On l’a vu tomber, on a cru qu’il était mort. Mais il s’est relevé et a disparu comme un fantôme », raconte un témoin.

Cet incident spectaculaire relance la question de la sécurité domestique et met en lumière l’importance croissante de la vidéosurveillance dans les zones résidentielles de la capitale sénégalaise.




Lat Soukabé Fall

