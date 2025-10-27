Nguekokh : Exhumation d’un Canadien après une inhumation contestée

Le défunt avait été enterré au cimetière sérère de la localité. Cependant, la population s’est opposée à cette inhumation, estimant que les conditions administratives n’avaient pas été respectées.



Selon plusieurs témoins, les habitants ont contesté la validité du certificat d’inhumation présenté par les proches. Ce document, délivré en dehors de la commune, n’aurait pas été reconnu par les autorités locales, qui exigent des justificatifs conformes aux règlements municipaux en matière d’enterrement. Cette situation a rapidement provoqué des tensions au sein de la communauté, partagée entre le respect dû au défunt et la nécessité d’appliquer les règles en vigueur.



Face à la contestation persistante et en l’absence de documents administratifs jugés conformes, les autorités locales ont pris la décision d’exhumer le corps. L’opération a été menée sous la supervision des services compétents afin d’éviter tout débordement. Une enquête administrative pourrait être ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette inhumation controversée.

