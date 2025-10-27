Démarrage de la campagne horticole 2025–2026 : le Sénégal reçoit ses premières semences de pomme de terre au Port de Dakar





La campagne horticole 2025–2026 a officiellement débuté avec la réception des conteneurs de semences de pomme de terre au Port autonome de Dakar, marquant une étape majeure pour le soutien aux producteurs et le renforcement de la sécurité alimentaire nationale.



Sous la supervision du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE), à travers la Direction de l’Horticulture, cette opération symbolise la concrétisation de la vision stratégique du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, qui font de la souveraineté alimentaire un pilier du développement économique et social du Sénégal.



Pour cette campagne, plus de 20 000 tonnes de semences certifiées subventionnées sont mobilisées, dont 11 348 tonnes importées, 7 000 tonnes locales, 1 000 tonnes de semences élites et super-élites, ainsi que 500 000 vitro-plants destinés à la multiplication. L’État a alloué une enveloppe de plus de 7,3 milliards FCFA pour garantir aux producteurs des semences de qualité à des prix accessibles.



Le MASAE a salué le budget historique de 130 milliards FCFA consacré à la campagne agricole, une décision du chef de l’État et du Premier ministre qui illustre leur engagement à moderniser le secteur rural et à stimuler la production nationale.



Au 7 novembre 2025, 94,3 % des factures des opérateurs et fournisseurs de semences avaient déjà été réglées, soulignant la rigueur de la gestion financière du secteur grâce à l’appui du ministère des Finances et du Trésor public.



L’année précédente, la production nationale avait atteint près de 250 000 tonnes de pommes de terre, assurant un approvisionnement stable du marché dès le 15 janvier 2025.



Sous la direction du ministre Dr Mabouba Diagne, cette initiative s’inscrit dans une politique ambitieuse visant à faire de l’horticulture un moteur de croissance durable, capable d’assurer la sécurité alimentaire et de contribuer à la souveraineté économique du Sénégal.

