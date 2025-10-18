Violente agression mortelle à Golf-Sud : un vigile tué dans l’exercice de ses fonctions





Une nuit tragique a bouleversé la tranquillité de la Cité des Nations Unies, à Golf-Sud, Guédiawaye. Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre 2025, une violente agression a coûté la vie à A.B. Tall, un vigile âgé de 41 ans.



Selon les informations rapportées par L’Observateur, plusieurs individus non identifiés ont fait irruption sur le parking qu’il surveillait. L’un d’eux aurait brandi un couteau et porté un coup mortel à la gorge du gardien avant de s’enfuir dans la pénombre.



Alertés par les cris, des habitants du quartier sont rapidement intervenus et ont découvert la victime gisant dans une mare de sang. Malgré son transfert en urgence à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, A.B. Tall a succombé à ses blessures peu après son admission.



Le rapport médico-légal révèle une plaie profonde au cou causée par une arme blanche tranchante, ayant sectionné la veine jugulaire et l’artère carotide. Cette blessure a entraîné une hémorragie massive, rendant la mort presque instantanée.



Originaire de l’Unité 11 des Parcelles Assainies, le vigile était décrit comme un homme discret, travailleur et respecté. « C’était quelqu’un de calme, toujours à son poste et sans histoires », a confié un voisin ému.



Ce drame a provoqué une vive émotion dans le quartier, déjà en proie à l’insécurité nocturne. Les habitants réclament un renforcement de la présence policière pour éviter que de tels actes ne se reproduisent.



Le commissariat de Golf-Sud, sous la direction du commissaire intérimaire Cissé, a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Les enquêteurs ont commencé à recueillir les témoignages et à examiner les enregistrements des caméras de surveillance situées autour du site.



Plusieurs hypothèses sont étudiées, notamment celle d’un règlement de comptes ou d’une tentative de vol ayant mal tourné. Pour l’heure, aucun suspect n’a encore été arrêté, mais les recherches se poursuivent activement dans les zones de Golf-Sud et de Wakhinane-Nimzat.



À l’Unité 11, la nouvelle du décès d’A.B. Tall a laissé famille et voisins sous le choc. « Il travaillait dur pour faire vivre les siens. Sa disparition est une grande perte », a déclaré un proche, bouleversé par cette tragédie.



dakaractu

