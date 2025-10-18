Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Remise de certificats aux nouveaux enseignants : le Grand Théâtre célèbre l’excellence éducative


Rédigé le Lundi 20 Octobre 2025 à 15:25 | Lu 35 fois Rédigé par


Près de 4 000 élèves-maîtres de la 12e promotion des CRFPE ont reçu leurs certificats lors d’une cérémonie au Grand Théâtre de Dakar, marquant leur entrée officielle dans l’enseignement sénégalais.


Remise de certificats aux nouveaux enseignants : le Grand Théâtre célèbre l’excellence éducative

 

Le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose de Dakar a accueilli, le 18 octobre, la cérémonie officielle de remise des certificats de fin de stage aux élèves-maîtres de la 12e promotion des Centres régionaux de formation des personnels de l’éducation (CRFPE). L’événement, placé sous le signe du mérite et du dévouement à l’éducation, a rassemblé la communauté éducative autour d’un même objectif : valoriser la profession enseignante et renforcer le capital humain du pays.

Cette année, 3 957 nouveaux enseignants, dont 1 478 femmes, intègrent le système éducatif national après une année de formation mêlant théorie et pratique. Un moment empreint de fierté et d’émotion, salué par les autorités et les familles.

Dans son discours, Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale, a félicité les lauréats tout en rappelant l’importance de leur mission : « Le véritable enjeu de l’éducation réside dans la transmission des valeurs. Le Sénégal puise sa force dans son capital humain, garant de paix et d’unité. » Il a également souligné la volonté du gouvernement de faire de la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l’éducation (NITHE) un outil essentiel pour une école éthique et inclusive.

Le coordonnateur du collectif des directeurs des CRFPE, Assane Diagne, a exhorté les nouveaux enseignants à être des modèles pour leurs élèves : « Vous avez le devoir de transmettre les valeurs morales et civiques qui façonnent les citoyens de demain. »

S’exprimant au nom de la promotion, Serigne Saliou Mbaye a réaffirmé l’engagement de ses camarades à servir avec exemplarité : « L’école est bien plus qu’un lieu d’apprentissage, c’est un espace de discipline, de propreté et de citoyenneté. »

Les nouveaux enseignants avaient déjà reçu leurs ordres de service par voie électronique. Dès ce lundi, ils rejoignent leurs inspections de l’éducation et de la formation (IEF) respectives pour commencer leur mission d’enseigner et de transmettre les valeurs fondamentales de la nation sénégalaise.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Thiès Ville – Signature historique de convention et distinction des délégués de quartiers

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès Ville – Signature historique de convention et distinction des délégués de quartiers
Pour la première fois depuis l’indépendance, le Maire de Thiès Ville, Babacar Diop, a procédé à la signature d’une convention avec les délégués de quartiers, lors d’une cérémonie officielle tenue ce...

Actualités

Thiès : un étudiant poursuivi pour avoir agressé son père après une dispute autour de la télévision

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un étudiant poursuivi pour avoir agressé son père après une dispute autour de la télévision
À Thiès, un étudiant de 25 ans a été arrêté pour avoir insulté et tenté d’agresser son père lors d’une altercation liée au volume d’une télévision. Le verdict est attendu le 27 octobre 2025.  ...

Remise de certificats aux nouveaux enseignants : le Grand Théâtre célèbre l’excellence éducative

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Remise de certificats aux nouveaux enseignants : le Grand Théâtre célèbre l’excellence éducative
Près de 4 000 élèves-maîtres de la 12e promotion des CRFPE ont reçu leurs certificats lors d’une cérémonie au Grand Théâtre de Dakar, marquant leur entrée officielle dans l’enseignement sénégalais....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags