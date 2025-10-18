Remise de certificats aux nouveaux enseignants : le Grand Théâtre célèbre l’excellence éducative





Le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose de Dakar a accueilli, le 18 octobre, la cérémonie officielle de remise des certificats de fin de stage aux élèves-maîtres de la 12e promotion des Centres régionaux de formation des personnels de l’éducation (CRFPE). L’événement, placé sous le signe du mérite et du dévouement à l’éducation, a rassemblé la communauté éducative autour d’un même objectif : valoriser la profession enseignante et renforcer le capital humain du pays.



Cette année, 3 957 nouveaux enseignants, dont 1 478 femmes, intègrent le système éducatif national après une année de formation mêlant théorie et pratique. Un moment empreint de fierté et d’émotion, salué par les autorités et les familles.



Dans son discours, Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale, a félicité les lauréats tout en rappelant l’importance de leur mission : « Le véritable enjeu de l’éducation réside dans la transmission des valeurs. Le Sénégal puise sa force dans son capital humain, garant de paix et d’unité. » Il a également souligné la volonté du gouvernement de faire de la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l’éducation (NITHE) un outil essentiel pour une école éthique et inclusive.



Le coordonnateur du collectif des directeurs des CRFPE, Assane Diagne, a exhorté les nouveaux enseignants à être des modèles pour leurs élèves : « Vous avez le devoir de transmettre les valeurs morales et civiques qui façonnent les citoyens de demain. »



S’exprimant au nom de la promotion, Serigne Saliou Mbaye a réaffirmé l’engagement de ses camarades à servir avec exemplarité : « L’école est bien plus qu’un lieu d’apprentissage, c’est un espace de discipline, de propreté et de citoyenneté. »



Les nouveaux enseignants avaient déjà reçu leurs ordres de service par voie électronique. Dès ce lundi, ils rejoignent leurs inspections de l’éducation et de la formation (IEF) respectives pour commencer leur mission d’enseigner et de transmettre les valeurs fondamentales de la nation sénégalaise.

