Thiès : un étudiant poursuivi pour avoir agressé son père après une dispute autour de la télévision





Une scène de violence familiale a éclaté à Thiès, impliquant un étudiant de 25 ans, M. G. M, accusé d’avoir insulté puis tenté de frapper son père à cause d’un différend autour de la télévision.



Selon les faits rapportés, le père, M. M, s’est réveillé en pleine nuit, dérangé par le volume élevé du téléviseur. Après avoir demandé à son fils de baisser le son sans succès, il s’est rendu lui-même au salon pour éteindre l’appareil. Ce geste a provoqué la colère du jeune homme, entraînant une vive altercation. L’intervention rapide de la mère a permis d’éviter que la situation ne dégénère davantage.



À la suite de cet incident, le père a déposé plainte pour injures, violences et voies de fait. L’étudiant a été interpellé puis placé en détention.



Lors de son passage devant le tribunal d’instance de Thiès, le mis en cause a reconnu les faits et présenté ses excuses. Le père a confié qu’il s’agissait de la troisième fois que son fils l’agressait verbalement, sans en comprendre les raisons.



Le représentant du ministère public a demandé l’application stricte de la loi. Le verdict est attendu le 27 octobre 2025.



