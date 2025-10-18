Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : un étudiant poursuivi pour avoir agressé son père après une dispute autour de la télévision


Rédigé le Lundi 20 Octobre 2025 à 15:30 | Lu 30 fois Rédigé par


À Thiès, un étudiant de 25 ans a été arrêté pour avoir insulté et tenté d’agresser son père lors d’une altercation liée au volume d’une télévision. Le verdict est attendu le 27 octobre 2025.


Thiès : un étudiant poursuivi pour avoir agressé son père après une dispute autour de la télévision

 

Une scène de violence familiale a éclaté à Thiès, impliquant un étudiant de 25 ans, M. G. M, accusé d’avoir insulté puis tenté de frapper son père à cause d’un différend autour de la télévision.

Selon les faits rapportés, le père, M. M, s’est réveillé en pleine nuit, dérangé par le volume élevé du téléviseur. Après avoir demandé à son fils de baisser le son sans succès, il s’est rendu lui-même au salon pour éteindre l’appareil. Ce geste a provoqué la colère du jeune homme, entraînant une vive altercation. L’intervention rapide de la mère a permis d’éviter que la situation ne dégénère davantage.

À la suite de cet incident, le père a déposé plainte pour injures, violences et voies de fait. L’étudiant a été interpellé puis placé en détention.

Lors de son passage devant le tribunal d’instance de Thiès, le mis en cause a reconnu les faits et présenté ses excuses. Le père a confié qu’il s’agissait de la troisième fois que son fils l’agressait verbalement, sans en comprendre les raisons.

Le représentant du ministère public a demandé l’application stricte de la loi. Le verdict est attendu le 27 octobre 2025.

seneweb

 




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Thiès Ville – Signature historique de convention et distinction des délégués de quartiers

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès Ville – Signature historique de convention et distinction des délégués de quartiers
Pour la première fois depuis l’indépendance, le Maire de Thiès Ville, Babacar Diop, a procédé à la signature d’une convention avec les délégués de quartiers, lors d’une cérémonie officielle tenue ce...

Actualités

Thiès : un étudiant poursuivi pour avoir agressé son père après une dispute autour de la télévision

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un étudiant poursuivi pour avoir agressé son père après une dispute autour de la télévision
À Thiès, un étudiant de 25 ans a été arrêté pour avoir insulté et tenté d’agresser son père lors d’une altercation liée au volume d’une télévision. Le verdict est attendu le 27 octobre 2025.  ...

Remise de certificats aux nouveaux enseignants : le Grand Théâtre célèbre l’excellence éducative

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Remise de certificats aux nouveaux enseignants : le Grand Théâtre célèbre l’excellence éducative
Près de 4 000 élèves-maîtres de la 12e promotion des CRFPE ont reçu leurs certificats lors d’une cérémonie au Grand Théâtre de Dakar, marquant leur entrée officielle dans l’enseignement sénégalais....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags