Violences lors d’une festivité à Thiel : un mort et plusieurs blessés


Rédigé le Dimanche 1 Février 2026 à 12:03 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce qui devait être un moment de joie et de célébration s’est transformé en véritable tragédie dans la commune de Thiel, département de Linguère. Une cérémonie de mariage a brutalement viré au drame, plongeant deux familles et toute une localité dans la stupeur.


D’après les informations disponibles, les faits se sont déroulés en pleine festivité. Une altercation violente aurait éclaté, dans des circonstances encore floues, entraînant des actes d’une extrême gravité. Le bilan humain est lourd, faisant au moins une victime et plusieurs blessés.
 

Les forces de l’ordre, rapidement déployées sur les lieux, ont procédé à des interpellations et ouvert une enquête afin de déterminer les responsabilités. Les témoins évoquent une montée soudaine de tension, possiblement liée à un différend ancien ravivé par l’événement.
 

À Thiel, l’émotion est vive. Les autorités locales appellent au calme et à la retenue, tandis que la communauté religieuse insiste sur la nécessité de préserver la paix sociale. Ce drame rappelle douloureusement combien les célébrations peuvent basculer lorsque les conflits ne sont pas maîtrisés.



